アップル「iOS 27」で何が変わる？　AirPods設定刷新やSiri新デザインのうわさ

AIで生成したイメージ 筆者提供

アップルが2026年に発表予定の「iOS 27」では、AirPodsの設定メニューが大幅に刷新されるという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が最新のニュースレターで5月24日に報じた。

Gurman記者によると、iOS 27ではこれまでに伝えられていた専用Siriアプリの追加、WalletやSafari、ショートカットなどのアプリへのApple Intelligence機能の拡張、自動修正機能が改善された新しいキーボード、衛星通信を介したApple Mapsの利用にくわえて、新たに4つの変更が追加される予定だという。

そのひとつめが、AirPodsの設定メニューがより整理されて刷新されるというものだ。現在のAirPods関連の設定はヘッドフォンの安全性やアクセシビリティなど、複数メニューに散らばっているため、使いやすくなることが期待される。

ふたつめ、絵文字を自分で作成できる「Genmoji」と画像生成機能「Image Playground」で作成できるコンテンツの品質が向上するそうだ。Apple Intelligenceの一環として提供されているこれらの機能は、これまでクオリティーが低いと指摘されることが多かった。

みっつめ、AirPlayの代わりにGoogle Castなどの他社のキャスト技術をデフォルトとして設定できるようになるという。ただし、この機能は欧州連合（EU）地域限定になる可能性が高いとされている。

最後に、音声アシスタントSiriのインターフェースが新しくなる予定だ。アップルがWWDC 2026のグラフィックで使用しているような暗い色調のデザインが採用されるとのことだ。

アップルのWWDC 2026の基調講演は、太平洋時間6月8日午前10時（日本時間6月9日午前2時）から始まる予定であり、これらの機能の詳細については数週間後に明らかになる見込みだ。