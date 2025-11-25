アップル、公式iPhoneケースに“タッチセンサー”搭載か

アップルは将来的に公式iPhoneケースにタッチセンサーを搭載する可能性がある。中国のSNS微博（weibo）の著名リーカーInstant Digital氏が11月16日にリークした。

同氏によると、アップルはタッチベースのセンサー層を搭載したProモデル用の公式iPhoneケースの製造を検討しているという。これにより、ケースは単なるプロテクターではなく「第2のタッチインターフェース」になるとのこと。

リーク内容の詳細については不明だが、米メディアMacRumorsによるとアップルは2024年に「電子機器用の入力部を備えたケース」についての特許を取得しており、資料を見るとセンサーを搭載したケースの概要を確認できる。

公式iPhoneケース＋センサーと言うとカメラコントロールと連携したサファイアクリスタルを彷彿とさせるが、特許資料によるとこのセンサーは生体認証入力機能も備えており、ケースに内蔵されたTouch ID指紋センサーでiPhoneのロックを解除することもできるという。

この特許が今回のリークのものなのかは不明だが、これがあればできるのではないか。FaceIDとTouchIDの両方を搭載した最強のiPhoneが。