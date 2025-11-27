PayPay、キャリア決済で最大1万円分還元　2026年1月13日まで

ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOでは2025年11月27日から2026年1月13日までの期間中、App Store／Google Playで「ソフトバンク／ワイモバイルまとめて支払い」を利用した対象ユーザーに、PayPayポイントを最大1万ポイントプレゼントするキャンペーンを開催する。
キャンペーンの概要は以下のとおり。
●冬がおトク！キャリア決済で最大10,000円相当のPayPayポイントプレゼント！（概要）
応募手続き：必要（専用サイトから応募）
キャンペーン期間：2025年11月27日〜2026年1月13日
対象通信キャリア：ソフトバンク／ワイモバイル／LINEMO（いずれも個人契約）
対象ユーザー：
次のいずれかに該当するユーザー
・App Store／Google Playで初めてソフトバンク／ワイモバイルまとめて支払いを利用する
・直近1年（2024年12月1日～2025年11月26日）でソフトバンク／ワイモバイルまとめて支払いを利用していないこと
主な条件：
・期間中に専用サイトからキャンペーンに応募すること
・本キャンペーンのPayPayポイント付与までの間に解約、譲渡などの手続きをしていないこと
・SMSを受信可能な機種を利用していること
・PayPayへの登録とソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOへの連携を済ませていること 等
対象サービス：
・App Store
・Apple Arcade
・Apple Music
・Apple Books
・Apple TV
・iCloud+
・Google Play
期間中の利用金額と付与ポイント数
100円以上：PayPayポイント100円相当
1500円以上：PayPayポイント150円相当
3300円以上：PayPayポイント300円相当
2万2000円以上：PayPayポイント2000円相当
5万5000円以上：PayPayポイント5000円相当
11万円以上：PayPayポイント1万円相当
その他：iPadからの購入分はキャンペーン対象外
プレゼント分のポイントは、2026年3月下旬以降に付与される予定。自動付与ではなく、届いたメールの案内に従い、有効期限までにユーザー自身で受け取り手続きをする形だ。