PayPay、キャリア決済で最大1万円分還元　2026年1月13日まで

ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOでは2025年11月27日から2026年1月13日までの期間中、App Store／Google Playで「ソフトバンク／ワイモバイルまとめて支払い」を利用した対象ユーザーに、PayPayポイントを最大1万ポイントプレゼントするキャンペーンを開催する。

キャンペーンの概要は以下のとおり。

●冬がおトク！キャリア決済で最大10,000円相当のPayPayポイントプレゼント！（概要） 応募手続き：必要（専用サイトから応募） キャンペーン期間：2025年11月27日〜2026年1月13日 対象通信キャリア：ソフトバンク／ワイモバイル／LINEMO（いずれも個人契約） 対象ユーザー： 次のいずれかに該当するユーザー

・App Store／Google Playで初めてソフトバンク／ワイモバイルまとめて支払いを利用する

・直近1年（2024年12月1日～2025年11月26日）でソフトバンク／ワイモバイルまとめて支払いを利用していないこと 主な条件： ・期間中に専用サイトからキャンペーンに応募すること

・本キャンペーンのPayPayポイント付与までの間に解約、譲渡などの手続きをしていないこと

・SMSを受信可能な機種を利用していること

・PayPayへの登録とソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOへの連携を済ませていること 等 対象サービス： ・App Store

・Apple Arcade

・Apple Music

・Apple Books

・Apple TV

・iCloud+

・Google Play 期間中の利用金額と付与ポイント数 100円以上：PayPayポイント100円相当

1500円以上：PayPayポイント150円相当

3300円以上：PayPayポイント300円相当

2万2000円以上：PayPayポイント2000円相当

5万5000円以上：PayPayポイント5000円相当

11万円以上：PayPayポイント1万円相当 その他：iPadからの購入分はキャンペーン対象外

プレゼント分のポイントは、2026年3月下旬以降に付与される予定。自動付与ではなく、届いたメールの案内に従い、有効期限までにユーザー自身で受け取り手続きをする形だ。