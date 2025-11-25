モバイルSuica／PASMOのコード決済機能「teppay（テッペイ）」、2026年秋以降に導入へ

東日本旅客鉄道（JR東日本）、パスモ、PASMO協議会の3者は11月25日、モバイルSuica／PASMOの新機能として、コード決済サービス「teppay（テッペイ）」を発表した。Suica側は2026年秋、PASMO側は2027年春の提供開始を目指す。

teppayは、モバイルSuica／PASMOアプリ上で利用できるコード決済型の金融サービスだ。

残高はモバイルSuica／PASMOの残高とは分離されており、銀行口座、ATMからの現金チャージとビューカード連携に対応。teppayの残高をモバイルSuica／PASMOにチャージしたり、対応アプリへ送付することもできる（現金での出金には非対応）。

teppayが直接対応していないネットサービス（ECサイトやモバイルオーダーなど）については、アプリ内で「teppay JCB プリカ」を発行し、同カードを経由することでteppay残高による決済が可能だ。

ほかにも、地域限定商品券などに対応した「地域限定バリュー（バリチケ）」や買い物にも使える「teppayポイント」など、複数の関連サービスを用意。

具体的なサービス開始日について3者は、決まり次第、改めて公表するとしている。