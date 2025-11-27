このページの本文へ

JR東日本の“駅時計”が目覚ましに！ あなたも布団から定刻発車

2025年11月27日 17時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

付録のイメージ1

Xより

　宝島社は11月2 5日、JR東日本の駅時計風アラームクロックが付録になったムック本『JR東日本 みどりの駅時計BOOK』を発表した。価格は3422円で、発売予定日は2026年1月14日。

　本書の付録（？）のアラームクロックは、JR東日本の駅に設置されている「蛍光グリーンの駅時計」を、目覚まし時計サイズで忠実に再現したJR東日本公認グッズ。シックな印象のフレームや特徴的な形の針、文字盤に書かれたJRロゴなど、見ているだけで旅に出た気にさせてくれる逸品だ。

　アラーム機能については、昔ながらの電子電鈴による発車ベル音を2種類搭載。こちらは鉄道機器メーカー永楽電気製の「本物の発車ベル音」となっている。

付録のイメージ2

Xより

付録のイメージ3

Xより

　鉄道ファンに限らず、毎朝、布団から定刻発車したい人にはぴったりの1冊といえるだろう。

　11月27日現在、宝島社の公式通販サイトは売り切れ状態だが、Amazon.co.jpなど一部のECサイトで予約可能だ。

Image from Amazon.co.jp
JR東日本　みどりの駅時計BOOK (TJMOOK)

