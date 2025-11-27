JR東日本の“駅時計”が目覚ましに！ あなたも布団から定刻発車

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
宝島社は11月2 5日、JR東日本の駅時計風アラームクロックが付録になったムック本『JR東日本 みどりの駅時計BOOK』を発表した。価格は3422円で、発売予定日は2026年1月14日。
本書の付録（？）のアラームクロックは、JR東日本の駅に設置されている「蛍光グリーンの駅時計」を、目覚まし時計サイズで忠実に再現したJR東日本公認グッズ。シックな印象のフレームや特徴的な形の針、文字盤に書かれたJRロゴなど、見ているだけで旅に出た気にさせてくれる逸品だ。
アラーム機能については、昔ながらの電子電鈴による発車ベル音を2種類搭載。こちらは鉄道機器メーカー永楽電気製の「本物の発車ベル音」となっている。
《新着》JR東日本 みどりの駅時計BOOK— 宝島社｜新着・限定・お得な情報 (@storetkj) November 25, 2025
🔗https://t.co/7koAiO5xQR
JR東日本の駅の改札やプラットホーム、きっぷ売り場などで見られる“あの時計”が、お部屋で使えるアラームクロックになりました！
創業75年を迎えた「永楽電気」製・電子電鈴の高音・低音2種類のアラーム音を搭載✨#宝島ch#ムック本pic.twitter.com/iUjK4XG8s9
鉄道ファンに限らず、毎朝、布団から定刻発車したい人にはぴったりの1冊といえるだろう。
11月27日現在、宝島社の公式通販サイトは売り切れ状態だが、Amazon.co.jpなど一部のECサイトで予約可能だ。
|Image from Amazon.co.jp
|JR東日本 みどりの駅時計BOOK (TJMOOK)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります