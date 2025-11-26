ATOK、サブスク値上げ　基本プラン料金2倍に

ジャストシステムは11月25日、日本語入力システム「ATOK」シリーズの有料プラン改定を発表した。同日より、新規受付を「ATOK Passport [プレミアム]」 に統一。ほかの有料プランについては、2026年1月以降、プレミアムへの自動切替または解約となる。

改定前後の料金の概要は以下のとおり。現行のベーシックプランの利用者は、新プランへの移行で最大2倍の値上げとなる計算だ。

●改定前後の料金の比較 ■現行プラン（※は廃止されるプラン） ・ATOK Passport [プレミアム]（年間プラン）：7920円

・ATOK Passport [プレミアム]（月間プラン）：660円 ・ATOK Passport [ベーシック]（月間プラン）：330円※

・ATOK for Windows／Mac（月額版）：330円※

・GooglePlayストア「ATOK for Android」：480円※ ■改定後のプラン ・ATOK Passport [プレミアム]（年間プラン）：7920円

・ATOK Passport [プレミアム]（月間プラン）：660円

ATOK Passport [ベーシック]ではユーザーが解約やプラン移行をしなかった場合、2026年1月8日から現行料金のままでATOK Passport [プレミアム]（月間プラン）へ自動的に移行。同年2月1日から新料金（月額660円）を適用する。

一方、ATOK for Androidは、2025年12月24日から更新受付を停止。ATOK for Windows／Mac（月額版）も、2026年1月31日まで現行料金のまま継続した後、サービス自体を終了する予定だ。

なお、ATOK for AndroidとATOK for Windows／Macは新プランへの自動移行の対象外とされており、引き続きATOKを使う場合は、改めてATOK Passport [プレミアム]を契約する形となる。