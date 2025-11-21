ビジネスパーソンには必須品！ お手頃モバイルノートをブラックフライデーで購入

常に持ち運んで作業がこなせるモバイルノート。ビジネスパーソンには必須の存在と言いつつ、なかなか購入に踏み切れてない人も多いのでは？ 1kgアンダーで9万円弱という、「これは買い！」な製品を含めて、Amazonブラックフライデーで狙いたい製品をピックアップしました。

1kgアンダーで価格は8万9800円！

お手頃モバイル機がセールでさらに安い

まず1機種目は日本HP「Pavilion Aero 13-bg」。1kgアンダーで価格も手頃と、人気シリーズになっている1台です！ 性能面でもRyzen 5 8640Uに16GBメモリー、512GB SSDと、Copilot＋ PCではないものの、普段使いにはまったく不満なし。

ディスプレーは16：10ですし、キーボードも自然な日本語配列と使い勝手も上々。シルバーの筐体もビジネス用途には適していますね。ボーナスを当てにして、サクッと買ってしまいましょう！

14型で999g！ さらに最長27時間駆動 LG「gram」もセール中

続いても大画面で軽量、しかも長時間バッテリーで人気のモデル。LG「gram」の14型モデルがセール中です。バッテリーは最長27時間駆動、14型なのに999g。価格は12万4800円ですが、その価値は十分あるでしょう。

スナドラ搭載のレノボ製Copilot＋ PCが8万円切り！

ARM版Windowsを試してみたい人にも

3台目は、14型ノートで約1.48kgと持ち運んでの利用はややギリギリのレベルになるものの、価格は8万円切りの7万9861円。しかもCopilot＋ PC対応モデルなのです！

そんな「IdeaPad Slim 5x Gen 9」の特長は、CPUにSnapdragon X Plusを搭載する点。ATOKが非対応といった問題はあるものの、基本的には大半のソフトが動作可能（MS OfficeやAdobeアプリなど）。スマホでおなじみのSnapdragonだけに、バッテリー動作時の性能、実利用でのバッテリー駆動時間、ファンの静かさなどは特筆すべきものがあります。使い方次第でかなり優れた製品でしょう。