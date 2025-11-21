Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第15回
ビジネスパーソンには必須品！ お手頃モバイルノートをブラックフライデーで購入
2025年11月21日 08時30分更新
常に持ち運んで作業がこなせるモバイルノート。ビジネスパーソンには必須の存在と言いつつ、なかなか購入に踏み切れてない人も多いのでは？ 1kgアンダーで9万円弱という、「これは買い！」な製品を含めて、Amazonブラックフライデーで狙いたい製品をピックアップしました。
1kgアンダーで価格は8万9800円！
お手頃モバイル機がセールでさらに安い
まず1機種目は日本HP「Pavilion Aero 13-bg」。1kgアンダーで価格も手頃と、人気シリーズになっている1台です！ 性能面でもRyzen 5 8640Uに16GBメモリー、512GB SSDと、Copilot＋ PCではないものの、普段使いにはまったく不満なし。
ディスプレーは16：10ですし、キーボードも自然な日本語配列と使い勝手も上々。シルバーの筐体もビジネス用途には適していますね。ボーナスを当てにして、サクッと買ってしまいましょう！
|Image from Amazon.co.jp
|HP ノートパソコン Pavilion Aero 13-bg 13.3インチ 軽量990g AMD Ryzen5 8640U 16GBメモリ 512GB SSD Windows 11 Home ナチュラルシルバー Copilotキー搭載 AIPC (型番：A17X7PA-AAAA)
14型で999g！ さらに最長27時間駆動 LG「gram」もセール中
続いても大画面で軽量、しかも長時間バッテリーで人気のモデル。LG「gram」の14型モデルがセール中です。バッテリーは最長27時間駆動、14型なのに999g。価格は12万4800円ですが、その価値は十分あるでしょう。
|Image from Amazon.co.jp
|LG gram/超軽量（999g）/長時間駆動（最大27h）/Core i5-1334U/メモリ 16GB/SSD 512GB/14型 IPS液晶 WUXGA(1920×1200) アンチグレア DCI-P3 99%/Windows 11 Home/スノーホワイト/ノートパソコン 14Z90RU-GA53J
スナドラ搭載のレノボ製Copilot＋ PCが8万円切り！
ARM版Windowsを試してみたい人にも
3台目は、14型ノートで約1.48kgと持ち運んでの利用はややギリギリのレベルになるものの、価格は8万円切りの7万9861円。しかもCopilot＋ PC対応モデルなのです！
そんな「IdeaPad Slim 5x Gen 9」の特長は、CPUにSnapdragon X Plusを搭載する点。ATOKが非対応といった問題はあるものの、基本的には大半のソフトが動作可能（MS OfficeやAdobeアプリなど）。スマホでおなじみのSnapdragonだけに、バッテリー動作時の性能、実利用でのバッテリー駆動時間、ファンの静かさなどは特筆すべきものがあります。使い方次第でかなり優れた製品でしょう。
|Image from Amazon.co.jp
|Lenovo ノートパソコン copilot pc IdeaPad Slim 5 14.0インチ SnapdragonR X Plus X1P-42-100 メモリ16GB SSD512GB バッテリー駆動20.3時間 重量1.48kg クラウドグレー 83HL001FJP copilot+ pc パソコン
この連載の記事
-
第17回
トピックスPS5公式SSDが5500円オフ。SSD価格高騰中、買うなら今！Amazonブラックフライデー
-
第16回
PCMS Officeはセール時の購入が断然◎ サブスク1年版が20％以上の割引中
-
第14回
PC特に欲しい物がなければ、とりあえず買っとけ！ USBメモリー
-
第13回
Apple【マジでいいの？】M4搭載のMacBook Airが13万9800円～ この割引ありか!?
-
第12回
スマホ【超特価】HHKBが2万円!? Amazonブラックフライデー恐るべし
-
第11回
Apple【Amazonブラックフライデー】最初に狙うはiPad！ 5万円切り！
-
第10回
トピックス【Amazonブラックフライデー】ASRock電源・ASUSルーターのおすすめセール品を厳選紹介
-
第9回
トピックスAmazonギフトカード購入で最大6％還元。始まってます！
-
第8回
トピックス【これで完璧】Amazon「ブラックフライデー」完全攻略 随時更新中！
-
第7回
PC【Amazonブラックフライデー】BTOメーカーの高額ゲーミングPCも大幅割引！ これが買い
- この連載の一覧へ