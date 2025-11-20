任天堂は11月20日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」を発売した。

本作は、「星のカービィ」シリーズを題材としたレースゲーム。2003年にニンテンドーゲームキューブで発売された「カービィのエアライド」の正統続編だ。

最大6人のライダーが1位を競うアクションレースモード「エアライド」、俯瞰視点で最大8人のレースが楽しめる「ウエライド」、マシンを育てて最大16人とさまざまな競技に挑む「シティトライアル」、未知への旅路を歩むひとり専用モード「ロードトリップ」がそれぞれ遊べる。

先日開催されたオンライン体験会も大盛況で、22年振りの新作にファンからは「発売おめでとうございます！」「ユメじゃねぇよな!?」「Switch 2が今日届く幸せ」「思いっきり楽しみます!!」など、喜びの声が寄せられている。

一方、本作のディレクターを務めた桜井政博氏は自身のXにて、お店を覗きに行きたいけど身バレが心配と投稿。「こそこそしていたい」など、有名人あるあるの悩みを吐露していた。

それに対してファンからは「こそこそする桜井さんも見てみたい」「帽子とマスクとサングラスで何とか…」「バレるたびに記憶を消すのも大変」「ま、こそこそしないんですけどね」など、過去の発言をもとに盛り上がっていた。

また、初心者には「ロードトリップ」モードがオススメだと紹介。「マシンが育っていない最初は速度が遅めで、1試合のひとくぎりが短いので慣れやすい」とのこと。

いよいよ発売を迎えた「カービィのエアライダー」。ぜひ購入して22年振りのお祭りに参加してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー

ジャンル：レース

販売：任天堂

開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年11月20日）

価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.