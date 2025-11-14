任天堂は11月14日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」のオンライン体験会「カービィのエアライダー おためしライド」の更新データ（Ver.1.0.1）を配信開始した。

「おためしライド」は2025年11月15日～17日の特定の時間に限り、誰でも無料で本作の先行プレイを試せるイベント。いわゆる無料体験版的なもので、1週目の11月8日～10日に開催された際は大きな賑わいを見せた。

今回の更新では、主に通信プレイの安定性を向上する修正が入っている。マッチングが長時間完了しない問題や、正常に対戦が始まらないことがある問題、通信エラーが発生したプレイヤーがいると、他のプレイヤーのゲームが進行しなくなる問題などを修正している。

ただ改善は十分ではない可能性があり、マッチング画面で90秒以上待っても試合が始まらないときは、マッチング画面から一度抜けるか、抜けられない場合はソフトの再起動を試してほしいとアナウンスしている。

この更新に対しユーザーからは「体験版の更新とか初めて聞いた」「どんだけ至れり尽くせりなんだ…」「この対応速度、開発陣が心配」「なんでお試し期間中に修正間に合ってんだこの開発…」など、驚きの声が寄せられている。

製品版の発売日は11月20日と目前。購入を検討するためにも、体験会への参加を検討してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー

ジャンル：レース

販売：任天堂

開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2025年11月20日

価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.