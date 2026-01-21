「カービィのエアライダー」近日更新 更新前のリプレイが再生不可になるので注意
任天堂は1月20日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」の更新データを近日中に配信する予定だと告知。内容は不具合修正とバランス調整とのこと。
しかし、この更新によってリプレイデータの互換性が失われるため、「リプレイ」の「一時保存データ」や「データでリプレイ」に保存済みのリプレイが再生できなくなると注意喚起している。
残したいリプレイがある場合、再生設定画面で「録画」し、動画ファイルに変換しておくことで更新後も見ることができる。大事な神リプレイを消さないよう、いまのうちに備えておこう。
※この機能を利用するにはmicroSD Expressカードが必要
『カービィのエアライダー』の更新データを近日中に配信する予定です。この更新データでは、不具合修正とバランス調整などを行います。…— 任天堂サポート (@nintendo_cs) January 20, 2026
【ゲーム情報】
タイトル：カービィのエアライダー
ジャンル：レース
販売：任天堂
開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2025年11月20日）
価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
© Nintendo / SORA
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.