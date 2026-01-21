任天堂は1月20日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」の更新データを近日中に配信する予定だと告知。内容は不具合修正とバランス調整とのこと。

しかし、この更新によってリプレイデータの互換性が失われるため、「リプレイ」の「一時保存データ」や「データでリプレイ」に保存済みのリプレイが再生できなくなると注意喚起している。

残したいリプレイがある場合、再生設定画面で「録画」し、動画ファイルに変換しておくことで更新後も見ることができる。大事な神リプレイを消さないよう、いまのうちに備えておこう。

※この機能を利用するにはmicroSD Expressカードが必要

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー

ジャンル：レース

販売：任天堂

開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年11月20日）

価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.