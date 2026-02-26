任天堂「カービィのエアライダー」更新　ゲームバランスに関するアップデートは“最後”

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　任天堂は2月25日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」更新データ「Ver.1.3.1」を配信した。不具合への対応などを除き、ゲームのバランス調整にかかわる更新は今回が最後になるという。

　主な内容は、一部のライダー／マシン／コピー能力の性能バランス調整と、各種不具合の修正。具体的には「ワドルドゥ」の地上における旋回性能が高くなったり、「ターボスター」の地上での最高速を高くしたりしている。「ウエライド」関連の調整が多めな印象だった。

　ユーザーからは「調整ありがとうございます！」「最終アプデお疲れさまでした」「これが最終環境ってコトか」「これからも末永く楽しみます！」など、感謝の声が寄せられている。

　また、ディレクターの桜井政博氏も「アップデートって工数がかかるのですよね。ああ、おつかれさまでした。」とスタッフに労いの言葉をかけている。

 

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー
ジャンル：レース
販売：任天堂
開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2025年11月20日）
価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

■関連サイト