任天堂は2月25日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」の更新データ「Ver.1.3.1」を配信した。不具合への対応などを除き、ゲームのバランス調整にかかわる更新は今回が最後になるという。

主な内容は、一部のライダー／マシン／コピー能力の性能バランス調整と、各種不具合の修正。具体的には「ワドルドゥ」の地上における旋回性能が高くなったり、「ターボスター」の地上での最高速を高くしたりしている。「ウエライド」関連の調整が多めな印象だった。

ユーザーからは「調整ありがとうございます！」「最終アプデお疲れさまでした」「これが最終環境ってコトか」「これからも末永く楽しみます！」など、感謝の声が寄せられている。

また、ディレクターの桜井政博氏も「アップデートって工数がかかるのですよね。ああ、おつかれさまでした。」とスタッフに労いの言葉をかけている。

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー

ジャンル：レース

販売：任天堂

開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年11月20日）

価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.