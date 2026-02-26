任天堂「カービィのエアライダー」更新 ゲームバランスに関するアップデートは“最後”
任天堂は2月25日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」の更新データ「Ver.1.3.1」を配信した。不具合への対応などを除き、ゲームのバランス調整にかかわる更新は今回が最後になるという。
Nintendo Switch 2 ソフト『カービィのエアライダー』の更新データVer.1.3.1の配信を開始しました。更新内容については、こちらのページをご覧ください。https://t.co/ZOY7v7QFIu— 任天堂サポート (@nintendo_cs) February 25, 2026
なお不具合への対応などを除き、ゲームのバランス調整にかかわる更新は今回が最後となります。 pic.twitter.com/V2gbQtdejG
主な内容は、一部のライダー／マシン／コピー能力の性能バランス調整と、各種不具合の修正。具体的には「ワドルドゥ」の地上における旋回性能が高くなったり、「ターボスター」の地上での最高速を高くしたりしている。「ウエライド」関連の調整が多めな印象だった。
ユーザーからは「調整ありがとうございます！」「最終アプデお疲れさまでした」「これが最終環境ってコトか」「これからも末永く楽しみます！」など、感謝の声が寄せられている。
また、ディレクターの桜井政博氏も「アップデートって工数がかかるのですよね。ああ、おつかれさまでした。」とスタッフに労いの言葉をかけている。
スタッフのみなさま､おつかれさまでした!— 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) February 25, 2026
……と言いたいぐらいには､アップデートって工数がかかるのですよね｡
ああ､おつかれさまでした｡ https://t.co/fR9UUT5FU6
【ゲーム情報】
タイトル：カービィのエアライダー
ジャンル：レース
販売：任天堂
開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2025年11月20日）
価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
© Nintendo / SORA
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.