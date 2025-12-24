任天堂は12月24日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」において、ライダーに着せられる「サンタ帽」などホリデーっぽい報酬をゲットできるイベントを開始したと発表した。期間は12月29日12時までとなる。

これは、12月19日より開始したイベント「レースで決着! シティトライアル」が、不具合によって中止していた件の続報となる。

不具合の内容は通常のシティトライアルでもイベント限定ルールが引き継がれるというもので、エラーが発生して通常のシティトライアルがプレイできなくなっていた（再起動すれば直る）。

不具合を解消するには至らなかったのか、今回のイベントはルールを変更することで再開催。イベント「全員で! おなじスタジアム」をプレイすることで、サンタ帽やライセンスシールなどをゲットできる。

イベントポイントは0へリセットされるが、1試合ごとの獲得ポイントを多く調整しており、最後まで報酬を受け取りやすくしているという。ぜひクリスマスにサンタ帽をゲットするべく、イベントに参加してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー

ジャンル：レース

販売：任天堂

開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年11月20日）

価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.