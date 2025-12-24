サンタ帽含む報酬が手に入りやすく！「カービィのエアライダー」中止していたイベントをルール変更して再開催
任天堂は12月24日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」において、ライダーに着せられる「サンタ帽」などホリデーっぽい報酬をゲットできるイベントを開始したと発表した。期間は12月29日12時までとなる。
これは、12月19日より開始したイベント「レースで決着! シティトライアル」が、不具合によって中止していた件の続報となる。
不具合の内容は通常のシティトライアルでもイベント限定ルールが引き継がれるというもので、エラーが発生して通常のシティトライアルがプレイできなくなっていた（再起動すれば直る）。
不具合を解消するには至らなかったのか、今回のイベントはルールを変更することで再開催。イベント「全員で! おなじスタジアム」をプレイすることで、サンタ帽やライセンスシールなどをゲットできる。
イベントポイントは0へリセットされるが、1試合ごとの獲得ポイントを多く調整しており、最後まで報酬を受け取りやすくしているという。ぜひクリスマスにサンタ帽をゲットするべく、イベントに参加してみてはいかがだろうか。
【イベント】— カービィのエアライダー (@KirbyAirRiderJP) December 23, 2025
不具合により中止していたイベント「レースで決着! シティトライアル」は、ルールを「全員で! おなじスタジアム」に変更し再開催いたします。
参加報酬は「サンタ」帽を含むラインナップから変更ございません。
▼開催期間
2025年12月24日（水）12:00～2025年12月29日（月）12:00まで pic.twitter.com/g18B9dmfLU
【ゲーム情報】
タイトル：カービィのエアライダー
ジャンル：レース
販売：任天堂
開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2025年11月20日）
価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
© Nintendo / SORA
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.