任天堂は11月17日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」のオンライン体験会「カービィのエアライダー おためしライド」を終了したと発表。「たくさんご参加いただきありがとうございました！」と公式Xにて投稿している。

2週にわたって週末開催されていた体験会。2週目は使用できるライダーやマシンに変化もあり、期間中ずっと配信で楽しんでいる人もいるほど盛り上がっていた。「めちゃめちゃ楽しかった～」「興味なかったけど体験版でドハマりした」「体験版でもなかなかのボリューム」など、全体的に好評の声が多い。一部「速すぎて酔う」という意見もあったが、酔い対策設定をONにしたらだいぶ改善されたという声も。

そんななか、体験会が11月17日6時をもって終了するやいなや、「自分、まだやれます。やらせてください」「発売日が木曜日だから…23万秒ぐらい。遠すぎるｗｗ」「もう待てない」と、締め出しを食らって“おあずけ”状態のユーザーもいるようだ。

そのほか、「え、待ってやばない？あと1ヵ月くらいあると思ってた」「いよいよ発売、期待しかない」「みんな、製品版で会おうぜ！」など大いに期待が高まっている本作。今週はこの“お祭り”にぜひ参加してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー

ジャンル：レース

販売：任天堂

開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2025年11月20日

価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.