任天堂は11月20日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」を発売。22年振りの新作ということで、待ち侘びていたファンも多いのではないだろうか。

そんな本作には、レースで搭乗するマシンを自由にデコレーションできる「オレマシン」というシステムが存在。作ったマシンは「オレマシン市場」に出品でき、人気によって市場価格が変動する（売れるほど値段が上がっていく）。ただ、売れても作者にゲーム内通貨（マイル）が入ることはないため、純粋に「作る・見せる・広まる」を楽しめるのが特徴だ。

デコレーションは「カラー・柄・アクセサリー・デカール・エフェクト・サウンド」から選べ、付けられる個数には上限がある。思いのままに自分だけのマシンを作って遊べるということで、発売初日にもかかわらず多数の傑作が誕生し、話題を呼んでいる。

ユーザーからは「オレマシン市場カオスすぎｗ」「著作権さん大丈夫そ？」「みんな天才すぎる」「コレいいんだ……ってのがあふれまくり」「電車内で見たらアカンやつだった」など、見ているだけで笑える作品が多数出品されている。

ぜひ製品版を購入し、オレマシン市場に参入してみてはいかがだろうか。「カービィのエアライダー」は好評発売中だ。

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー

ジャンル：レース

販売：任天堂

開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年11月20日）

価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.