任天堂より12月4日にシリーズ最新作「メトロイドプライム4 ビヨンド」が発売される。ここでは、過去シリーズの歴史を振り返って紹介しよう。

「メトロイド」シリーズは、主人公「サムス・アラン」が活躍する探索型2Dアクションゲーム。1986年にファミリーコンピュータで発売したタイトルが初代となる。そこから3Dに進化した「メトロイドプライム」が2003年にニンテンドーゲームキューブで発売し、人気を博した。

今回の「メトロイドプライム4 ビヨンド」はシリーズ本編として、Wii用ソフト「メトロイドプライム3 コラプション」以来、約17年ぶりの完全新作となる。

シリーズとはいえ、過去の物語は一段落ついている状態。本作では新たな物語が始まるため、過去シリーズを遊んだことのない人も安心してプレイできる。

本作ではサムスが「サイキック能力」を新たに獲得し、探索や戦闘がよりダイナミックに。バイク「ヴァイオラ」に乗って広大なフィールドを駆け巡ったり、そのまま敵と戦ったりするという。

また、難易度を「カジュアル」「ノーマル」から選べるので、初心者も安心。Nintendo Switch 2 Editionであればマウス操作にも対応するので、これまでにない直感的なプレイもできる。

ぜひ18年ぶりの完全新作をその目で確かめてみてはいかがだろうか。「メトロイドプライム4 ビヨンド」は、12月4日発売だ。

【ゲーム情報】

タイトル：メトロイドプライム4 ビヨンド

メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：ファーストパーソンアドベンチャー

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：2025年12月4日予定

価格：

Switch：7980円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

「メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」：1000円（ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

© Nintendo