任天堂、約17年ぶりのシリーズ完全新作「メトロイドプライム4 ビヨンド」いよいよ今週発売

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

シリーズ主人公のサムス。パワードスーツを身にまとい、多くの能力を使いこなす銀河で指折りのバウンティハンター

　任天堂より12月4日にシリーズ最新作「メトロイドプライム4 ビヨンド」が発売される。ここでは、過去シリーズの歴史を振り返って紹介しよう。

　「メトロイド」シリーズは、主人公「サムス・アラン」が活躍する探索型2Dアクションゲーム。1986年にファミリーコンピュータで発売したタイトルが初代となる。そこから3Dに進化した「メトロイドプライム」が2003年にニンテンドーゲームキューブで発売し、人気を博した。

　今回の「メトロイドプライム4 ビヨンド」はシリーズ本編として、Wii用ソフト「メトロイドプライム3 コラプション」以来、約17年ぶりの完全新作となる。

　シリーズとはいえ、過去の物語は一段落ついている状態。本作では新たな物語が始まるため、過去シリーズを遊んだことのない人も安心してプレイできる。

　本作ではサムスが「サイキック能力」を新たに獲得し、探索や戦闘がよりダイナミックに。バイク「ヴァイオラ」に乗って広大なフィールドを駆け巡ったり、そのまま敵と戦ったりするという。

　また、難易度を「カジュアル」「ノーマル」から選べるので、初心者も安心。Nintendo Switch 2 Editionであればマウス操作にも対応するので、これまでにない直感的なプレイもできる。

　ぜひ18年ぶりの完全新作をその目で確かめてみてはいかがだろうか。「メトロイドプライム4 ビヨンド」は、12月4日発売だ。

【ゲーム情報】

タイトル：メトロイドプライム4 ビヨンド
　　　　　メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：ファーストパーソンアドベンチャー
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2
発売日：2025年12月4日予定
価格：
　Switch：7980円（パッケージ版／ダウンロード版）
　Switch 2：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）
　「メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」：1000円（ダウンロード版）
CERO：B（12才以上対象）

© Nintendo

■関連サイト