美しい映像に注目！ ゲームの内容もより詳しくわかる
『メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition』の紹介映像が公開中！
任天堂は11月14日、「メトロイドプライム」シリーズ最新作となる『メトロイドプライム4 ビヨンド』のNintendo Switch 2 Editionの紹介映像を公開。また、公式サイトも更新している。
ゲームの発売日は12月14日、SwitchとSwitch 2で遊べる『メトロイドプライム4 ビヨンド』と、Switch 2専用の『メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition』の2種が発売される。
価格は『メトロイドプライム4 ビヨンド』が7980円（パッケージ版／ダウンロード版）／『Nintendo Switch 2 Edition』が8980円（パッケージ版／ダウンロード版）。
なお、『メトロイドプライム4 ビヨンド』を『Nintendo Switch 2 Edition』にアップグレードする「メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」をダウンロード専売で同日に配信する。価格は1000円。
▼メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition 紹介映像
■『メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition』の特徴
『メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition』は、Switch 2の性能を活かし、映像は高精細かつ滑らかに。さらにマウス操作にも対応し、より深くゲームに没入して楽しめる。
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：メトロイドプライム4 ビヨンド
メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：ファーストパーソンアドベンチャー
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2
発売日：2025年12月4日予定
価格：
Switch：7980円（パッケージ版／ダウンロード版）
Switch 2：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）
「メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」：1000円（ダウンロード版）
CERO：B（12才以上対象）
© Nintendo