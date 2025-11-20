美しい映像に注目！ ゲームの内容もより詳しくわかる

任天堂は11月14日、「メトロイドプライム」シリーズ最新作となる『メトロイドプライム4 ビヨンド』のNintendo Switch 2 Editionの紹介映像を公開。また、公式サイトも更新している。

ゲームの発売日は12月14日、SwitchとSwitch 2で遊べる『メトロイドプライム4 ビヨンド』と、Switch 2専用の『メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition』の2種が発売される。

価格は『メトロイドプライム4 ビヨンド』が7980円（パッケージ版／ダウンロード版）／『Nintendo Switch 2 Edition』が8980円（パッケージ版／ダウンロード版）。

なお、『メトロイドプライム4 ビヨンド』を『Nintendo Switch 2 Edition』にアップグレードする「メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」をダウンロード専売で同日に配信する。価格は1000円。

▼メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition 紹介映像

■『メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition』の特徴

『メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition』は、Switch 2の性能を活かし、映像は高精細かつ滑らかに。さらにマウス操作にも対応し、より深くゲームに没入して楽しめる。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル：メトロイドプライム4 ビヨンド

メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：ファーストパーソンアドベンチャー

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：2025年12月4日予定

価格：

Switch：7980円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

「メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」：1000円（ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

© Nintendo