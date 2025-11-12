ASCII STARTUPについて

メルマガはこちらから

PAGE
TOP

  1. ASCII STARTUP
  2. 連載
  3. ASCII STARTUP TechDay 2025
  4. 【11/17展示】木粉と漆だけを使ったカーボンネガティブな新素材「URCYL」
  • はてなブックマーク シェアボタン
  • LinkedIn シェアボタン
目次
34回
35回
36回
最新

【11/17展示】木粉と漆だけを使ったカーボンネガティブな新素材「URCYL」

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

連載
ASCII STARTUP TechDay 2025
文● ASCII STARTUP

　ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)

展示ブース名：合同会社ＥＬＥＭＵＳ

【展示概要】

大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン出展、COOL JAPAN AWARD 2025受賞
木粉と漆だけを使った新素材「URCYL」を使った商品は、カーボンネガティブ素材として世界最先端の技術。プラスチックが作る「買って捨てる」から、「長く使う」「壊れたら直す」ことを目的に開発したURCYL。素材には日本で1000年以上実績のある漆を採用。世界で初めて漆の人工栽培に成功し、独自に漆の栽培を展開している。

　
出展団体：合同会社ＥＬＥＭＵＳ
URL：https://elemus.co.jp/

　

■関連サイト

　

　「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要

　【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
　【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス
　【主催】ASCII STARTUP
　【入場方法】事前登録制（入場無料）
　【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/

　

合わせて読みたい編集者オススメ記事

【入場登録開始】ディープテック・スタートアップの発展を支援するASCII STARTUP主催イベント、11/17開催

【入場登録開始】ディープテック・スタートアップの発展を支援するASCII STARTUP主催イベント、11/17開催

2025.09.29
2025年 IT業界 重要イベントカレンダー（10/1更新）

2025年 IT業界 重要イベントカレンダー（10/1更新）

2025.01.06

バックナンバー

【11/17展示】微生物の代謝経路を光によって制御、バイオものづくりの大量生産に有用な光制御型バイオ生産システムmii-Bioprocess
2025.11.12

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

第35回

【11/17展示】微生物の代謝経路を光によって制御、バイオものづくりの大量生産に有用な光制御型バイオ生産システムmii-Bioprocess
【11/17展示】ナノ粒子の生成・量産技術を基盤に材料設計から評価まで一気通貫のナノ材料プラットフォーム、NanoFrontier
2025.11.12

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

第34回

【11/17展示】ナノ粒子の生成・量産技術を基盤に材料設計から評価まで一気通貫のナノ材料プラットフォーム、NanoFrontier
「技術だけでは投資しない」ディープテックに必要なビジネス論理と経営チームの必須条件
2025.11.11

CEATEC 2025 ネクストジェネレーションパークステージ 「ディープテックVCが語る 激動の転換期にある大学発スタートアップとの向き合い方」

第33回

「技術だけでは投資しない」ディープテックに必要なビジネス論理と経営チームの必須条件
「世界に1000人しかいない人材」はどう動く？ 人材流動化の現実
2025.11.11

ASCII STARTUP TechDay2025事前インタビュー：株式会社An-Nahal CEO 品川優氏

第32回

「世界に1000人しかいない人材」はどう動く？ 人材流動化の現実
【11/17展示】超音波センサーで膀胱の膨らみを測定し排尿のタイミングを予測、排泄予測デバイス「DFree」
2025.11.11

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

第31回

【11/17展示】超音波センサーで膀胱の膨らみを測定し排尿のタイミングを予測、排泄予測デバイス「DFree」