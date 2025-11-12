【11/17展示】木粉と漆だけを使ったカーボンネガティブな新素材「URCYL」

ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：合同会社ＥＬＥＭＵＳ

【展示概要】

大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン出展、COOL JAPAN AWARD 2025受賞

木粉と漆だけを使った新素材「URCYL」を使った商品は、カーボンネガティブ素材として世界最先端の技術。プラスチックが作る「買って捨てる」から、「長く使う」「壊れたら直す」ことを目的に開発したURCYL。素材には日本で1000年以上実績のある漆を採用。世界で初めて漆の人工栽培に成功し、独自に漆の栽培を展開している。