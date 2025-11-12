【11/17展示】微生物の代謝経路を光によって制御、バイオものづくりの大量生産に有用な光制御型バイオ生産システムmii-Bioprocess
ASCII STARTUP TechDay 2025 11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催
ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)
展示ブース名：株式会社ミーバイオ／バイオものづくり×光制御プロセス
【展示概要】
気候変動問題に対する危機意識から、持続可能性を意識した産業活動が重要になっており、世界的にバイオものづくりへの期待は大きい。東京大学発ディープテックスタートアップであるミーバイオは、微生物の代謝経路を光によって制御する技術を活用し、バイオものづくりの大量生産に有用な光制御型バイオ生産システムmii-Bioprocessをグローバルに展開する。
出展団体：株式会社ミーバイオ
URL：https://www.mii-bio.com/
「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要
【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
