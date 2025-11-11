【11/17展示】生ごみや廃プラなど有機廃棄物をCO2を出さずに180℃で炭素資源に変換、炭化装置CarboPro
ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
展示ブース名：有機廃棄物を１８０℃で炭素に還す革命的な環境技術
【展示概要】
炭化装置CarboProは、生ごみ、廃プラ、汚泥などの有機廃棄物を、CO2を出さずに低温で炭素資源に変換することで脱炭素に貢献する。CarboProは、化学的脱水を利用した全く新しい炭化技術。脱水触媒と処理物を180℃の低温で攪拌するというシンプルで非常に安全な仕組み。煙やタールは発生せず、メンテナンスも簡単。
出展団体：株式会社クロスイー
URL：https://crosse.jp
「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要
【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/
