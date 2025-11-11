ASCII STARTUPについて

メルマガはこちらから

PAGE
TOP

  1. ASCII STARTUP
  2. 連載
  3. ASCII STARTUP TechDay 2025
  4. 【11/17展示】生ごみや廃プラなど有機廃棄物をCO2を出さずに180℃で炭素資源に変換、炭化装置CarboPro
  • はてなブックマーク シェアボタン
  • LinkedIn シェアボタン
目次
28回
29回
30回
最新

【11/17展示】生ごみや廃プラなど有機廃棄物をCO2を出さずに180℃で炭素資源に変換、炭化装置CarboPro

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

連載
ASCII STARTUP TechDay 2025
文● ASCII STARTUP

　ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)

展示ブース名：有機廃棄物を１８０℃で炭素に還す革命的な環境技術

【展示概要】

炭化装置CarboProは、生ごみ、廃プラ、汚泥などの有機廃棄物を、CO2を出さずに低温で炭素資源に変換することで脱炭素に貢献する。CarboProは、化学的脱水を利用した全く新しい炭化技術。脱水触媒と処理物を180℃の低温で攪拌するというシンプルで非常に安全な仕組み。煙やタールは発生せず、メンテナンスも簡単。

　
出展団体：株式会社クロスイー
URL：https://crosse.jp

　

■関連サイト

　

　「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要

　【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
　【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス
　【主催】ASCII STARTUP
　【入場方法】事前登録制（入場無料）
　【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/

　

合わせて読みたい編集者オススメ記事

【入場登録開始】ディープテック・スタートアップの発展を支援するASCII STARTUP主催イベント、11/17開催

【入場登録開始】ディープテック・スタートアップの発展を支援するASCII STARTUP主催イベント、11/17開催

2025.09.29
2025年 IT業界 重要イベントカレンダー（10/1更新）

2025年 IT業界 重要イベントカレンダー（10/1更新）

2025.01.06

バックナンバー

「世界に1000人しかいない人材」はどう動く？ 人材流動化の現実
2025.11.11

ASCII STARTUP TechDay2025事前インタビュー：株式会社An-Nahal CEO 品川優氏

第32回

「世界に1000人しかいない人材」はどう動く？ 人材流動化の現実
【11/17展示】超音波センサーで膀胱の膨らみを測定し排尿のタイミングを予測、排泄予測デバイス「DFree」
2025.11.11

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

第31回

【11/17展示】超音波センサーで膀胱の膨らみを測定し排尿のタイミングを予測、排泄予測デバイス「DFree」
【11/17展示】東北・新潟の大学・高専発イノベーション事業化と持続的なスタートアップ創出のエコシステム構築・強化を目指す、MASP
2025.11.11

sponsored

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

第30回

【11/17展示】東北・新潟の大学・高専発イノベーション事業化と持続的なスタートアップ創出のエコシステム構築・強化を目指す、MASP
【11/17展示】空気から水を作り長期間無菌保存を可能とする独自技術を搭載、「無限水」
2025.11.11

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

第28回

【11/17展示】空気から水を作り長期間無菌保存を可能とする独自技術を搭載、「無限水」
資金と人材で大学発の壁を越える 東北大学MASPが挑むディープテック支援の現場
2025.11.10

sponsored

ASCII STARTUP TechDay2025事前インタビュー：東北アカデミア発ディープテックピッチ

第27回

資金と人材で大学発の壁を越える 東北大学MASPが挑むディープテック支援の現場