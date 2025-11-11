【11/17展示】空気から水を作り長期間無菌保存を可能とする独自技術を搭載、「無限水」

ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：無限水 by ENELL

【展示概要】

「無限水」は、空気から水を作り、雨水や河川水、薬剤を使わずに“無菌かつ不純物ゼロの飲料水”へと転換し、長期間無菌保存を可能とする革新的な独自技術を搭載。このオフグリット水供給装置により、雨や配管、浄水施設に依存せず、あらゆる場所で持続的かつ安全な水供給を実現する。災害・BCP対策、脱炭素・脱プラ、PFAS除去など社会課題に多面的に対応し、大手企業を中心に4000台以上が流通しているという。