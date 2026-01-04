このページの本文へ

買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第28回

【2025年マイベストガジェット】重低音に連動して本体がブルブル震えるヘッドフォン！ Skullcandy「Crusher PLYR 720」

2026年01月04日 16時00分更新

文● フィアット小林　編集⚫︎ ASCII

アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット

　週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!

震える開放型ヘッドフォン「Crusher PLYR 720」

製品名：Crusher PLYR 720
メーカー：Skullcandy Japan
予想実売価格：5万円前後

この振動病みつき！設定項目もマニアック

　個人的に大注目の製品で、思わずクラファン先行販売で買っちゃったのがこれ。最大のウリは「振動機能」。ハウジングがブルブルと物理的に震えて、頭に重低音を叩き込んできます。

　新製品の大きなポイントは、ゲーミング用途に合わせて「開放型」に進化したことでしょう。従来の密閉型では、振動の迫力と引き換えに音の明瞭さが犠牲になる面もありましたが、開放型にしたことで音抜けが格段に向上しました。この体験が素晴らしいです。

　機能面ではTHX認証の空間オーディオに加え、ヘッドトラッキング機能まで搭載。ネトフリで観ている『キングダム』や『ウマ娘 シンデレラグレイ』といったテレビアニメが映画館の爆音上映並の迫力になりますし、ライブ映像では広い会場で巨大スピーカーの音圧を浴びているような感覚が味わえます。

　本体は軽く、マイクは着脱可能なので、コンテンツ視聴時も邪魔になりません。PC用アプリ「SKULL-HQ」を使って7.1chスピーカー位置や振動する周波数帯域まで細かくカスタマイズできるのもマニアックで、そそられる部分。ほかにはない刺激的なサウンド体験を求めている人におすすめだし、買って良かったと思える一台です。

ブルブル度合いはホイールで調整

　アプリを使わずに物理スイッチでも細かく操作できるので、スピーディーに設定を変えたい時に便利。写真は振動を調節するためのホイール。

無線はUSBドングル＆Bluetooth両対応

　接続は3ウェイ仕様。付属のUSBドングル、Bluetooth、そして有線（アナログとUSB）です。同時接続対応で、PCとゲーム機の音を同時に聴くことができます。

マニアックに設定できる

　PCアプリとスマホアプリの両方で細かく設定が可能。より細かく設定できるのはPC版の「Skull-HQ」で、低域のどの周波数で振動させるか、擬似サラウンドのスピーカー位置や距離の調節、詳細なEQ設定などが可能です。

ゲーミング的に光る

　ゲーミングヘッドセットなのでブームマイクも付属。取り外し可能で、ミュート時に赤く光るギミックも実用的かつクールな印象です。

※この記事は『週刊アスキー』1576号（2025年12月30日発行）に掲載されたものです。製品情報や発売日、価格などは変更されている場合がありますので、ご了承ください。

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

