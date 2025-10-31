コアテックが運営するグローバルeスポーツチーム「REIGNITE」は10月31日、国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」への参加を発表。

あわせて、ポケモンユナイト部門に6人の選手が加入したことを発表した。

REIGNITEは2024年11月にポケモンユナイト部門を設立し、公式大会である「Pokémon UNITE Winter Tournament」を皮切りに活動を開始。

同チームのポケモンユナイト部門に加入したのは、「GGLemon」「かげ値」「HarüsaMゑ（はるさめ）」「めんめん」「あるみに」「るぱん」の6選手。

同タイトルの大会シーンにおいて実績と経験が豊富なGGLemon選手、HarüsaMゑ選手を中心に、REIGNITEでも選手として活動経験があるかげ値選手、あるみに選手と、若い有望プレイヤーであるめんめん選手で構成されたメインロスターを、サポート経験が豊富なるぱん選手が支えるという布陣になっているという。

以下、PUACL2026に出場するREJECT ポケモンユナイト部門のメンバーとなる。

【ロスター】

めんめん

あるみに

るぱん

HarüsaMゑ

GGLemon

かげ値

【コーチ】

bagel

PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。