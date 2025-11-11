「タイレーツ」起用のようなサプライズはあるか

ポケモンユナイトの国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」への参加を発表しているeスポーツチームの一つ、INSOMNIA。

3月29、30日に新宿で開催された「Pokémon UNITE Asia Champions League2025 FINALS（以下、PUACL2025 FINALS）」にてアジア王者に輝いたチーム。PUACL2026に向けて、10月14日に新ロスターを発表済みだ。

以下、PUACL2026に出場するINSOMNIA ポケモンユナイト部門のメンバーとなる。

【ロスター】

Obuyan

USAKAZU

sSlime

arcana

Shaker

【Reserve/Analyst】

TsunTsun

katastol

今回もロスター入りしているObuyan選手が、あまり注目されてこなかった「タイレーツ」を起用して勝利に貢献するなど、あっと驚く戦術で栄冠を手にしたINSOMNIA。PUACL2026ではどのような活躍を見せるのか。

PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。