「タイレーツ」起用のようなサプライズはあるか
前回大会の王者であるINSOMNIA、ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグのロスターは……？
ポケモンユナイトの国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」への参加を発表しているeスポーツチームの一つ、INSOMNIA。
3月29、30日に新宿で開催された「Pokémon UNITE Asia Champions League2025 FINALS（以下、PUACL2025 FINALS）」にてアジア王者に輝いたチーム。PUACL2026に向けて、10月14日に新ロスターを発表済みだ。
【INSOMNIA #PokemonUNITE— INSOMNIA💤 (@insomnia_esp) October 14, 2025
information】
NewRoster
💤Obuyan - @obuyanTV
💤USAKAZU - @usakazuda
💤sSlime - @slime_821
💤arcana - @uiosdh
💤Shaker - @macshake11
Reserve/Analyst
💤TsunTsun - @tun4dd
💤katastol - @katastol_#INSWIN#PUACL2026#ポケユナ日本リーグhttps://t.co/tup3D1yIOmpic.twitter.com/c7O71GLU8l
以下、PUACL2026に出場するINSOMNIA ポケモンユナイト部門のメンバーとなる。
【ロスター】
Obuyan
USAKAZU
sSlime
arcana
Shaker
【Reserve/Analyst】
TsunTsun
katastol
今回もロスター入りしているObuyan選手が、あまり注目されてこなかった「タイレーツ」を起用して勝利に貢献するなど、あっと驚く戦術で栄冠を手にしたINSOMNIA。PUACL2026ではどのような活躍を見せるのか。
PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
ゲームQT DIG∞、ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグのロスターを発表
ゲームZETA DIVISIONのポケモンユナイト部門にHolly選手が移籍加入
ゲーム『ポケモンユナイト』アジア王者決定戦PUACL2026、決勝の舞台は横浜BUNTAI！ 日本代表チームも誕生へ
ゲームREIGNITEのポケモンユナイト部門に6名の選手が加入 国際大会「PUACL2026」に参加
ゲームAXIZ WAVEにLucapo選手、Takubin選手、WararaRick選手が新加入 ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」ロスター発表
ゲーム「REJECT」ポケモンユナイト部門、国際大会「PUACL2026」出場を発表 世界大会の優勝経験を持つ選手も新加入
ゲームプロ選手の“ガチ”な戦いをみんなで観よう！ 「ポケモンユナイトフェスタ in 長崎 2025」11月30日に開催！
ゲーム今年も開催！ ポケモンユナイトのアジア王者が決まる！「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026 - PUACL2026」