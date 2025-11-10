eスポーツチーム「QT DIG∞」は、国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」のロスターを公式Xアカウント上で発表した。

以下、PUACL2026に出場するREJECT ポケモンユナイト部門のメンバーとなる。

【ロスター】

Suix

Bacon

Hachi

hayatobi

Aka (逃さずのか)

omutero

PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。