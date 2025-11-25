ポケモンユナイトがバトルバランスを調整 新機能「ライセンスジャーニー」やカイオーガも登場

ポケモンたちが5対5で戦うチーム戦略バトルゲーム「ポケモンユナイト」は12月4日、バトルバランス調整「蒼天海吼」を含むアップデート（Ver.1.21.1.2）を実装した。

アップデート内容

■新機能「ライセンスジャーニー」が登場

ライセンスジャーニーは、ポケモンのユナイトライセンスを獲得できる新機能。各ステージごとに入手したいユナイトライセンスを選択し、ゲームプレイで「ライセンスポイント」を貯めることで選択したユナイトライセンスを獲得できるというものだ。

新機能の実装により「エオスコイン」の提供が廃止され、所持しているコインは一定期間交換所にて各種アイテムと交換できるようになる。なお、アップデート前にすでに所持しているユナイトライセンスには影響がないという。

そのほかのアップデートは以下のとおり。

・ランクマッチがリニューアル。ゲーム中の活躍に応じてランクが上がりやすくなる

・テイア蒼空遺跡にカイオーガが登場。ランクマッチのマップがカイオーガが登場するマップに変更される

・ホーム画面のデザインを変更

・メガギャラドスが間もなく登場

・新シーズンのバトルパスは特別。豪華なホロウェア「ミラクルスタイル-グレイシア」が登場

・スペシャルショップのお得な商品は要注目

・ジェム割引＆半額クーポンキャンペーンがまもなく開始

・宝箱チャレンジが更新。おとぎスタイルのミュウツーが登場

・プライズマシーンが更新。ポカポカスタイルのラプラスが再登場

・「激戦！ゆきがっせん in ジーヴルシティ」＆イベント開催

・ショップ更新

・イベント更新

・不具合修正

・テキスト修正

ランクマッチの変更

■ドラフトモードの開始条件変更

シリーズ32のランクマッチではドラフトモードの開始条件が変更された。開始条件は、「マッチングしたプレイヤー10人全員がマスターランク以上であること」としている。

バランス調整

バトルバランス調整にともない、ポケモンの能力やわざ、もちもの、バトルアイテムの内容を一部変更。

■調整対象のポケモン

・グレイシア

・ミュウツーX

・ミュウツーY

・ホウオウ

・ハッサム

・ギャラドス

・バンギラス

・ダダリン

・マンムー

・ラティアス

・ダークライ

・ピクシー

・スイクン

・アローラライチュウ

■調整対象のもちものとバトルアイテム

・おまもりこばん

・とつげきチョッキ

・こだわりスカーフ

・ドライブレンズ

・アクセルリスト

・どんそくスモーク

・ゴールコントローラー

・なんでもなおし

上記の調整内容については、コチラをチェックしてほしい。

不具合修正

そのほか、以下の不具合修正も行われた。

・味方ゴールエリアに対して「ゴールエリアを守ろう!」のクイックチャットが使用できない不具合

・ガブリアスの強化攻撃でダメージを与える際に、強化攻撃のダメージより先に追加ダメージやもちもののダメージが発生する不具合

・ラティアスの「ドラゴンエール」の２段目が周りに味方がいなくても発動できる事がある不具合

・ゲンガーの「たたりめ」が状態異常の相手に命中したにもかかわらず、待ち時間が短縮されないことがある不具合

・シャワーズの 「アクアリング」と「クイックターン」でピクシーの「じゅうりょく」の範囲内に止まらずに移動できた不具合

・グレイシアが「こおりのつぶて」を使用した際に、周囲に青い円が表示されていた不具合

