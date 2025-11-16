ENTER FORCE.36のポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグのロスターを確認！

文●モーダル小嶋　編集●ASCII

　eスポーツチーム「ENTER FORCE.36」は、ポケモンユナイトの国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」への参加、PUACL2026のロスターを発表している。

　以下、PUACL2026に出場するENTER FORCE.36 ポケモンユナイト部門のメンバーとなる。

【ロスター】
Kota
Nomu
ISKW
Chokol
ResTA
Dorap1n

　PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。

