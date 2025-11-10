Wajiro選手がリザーブ、1LevUP選手がアシスタントコーチへ転向
ZETA DIVISIONのポケモンユナイト部門にHolly選手が移籍加入
eスポーツチーム「ZETA DIVISON」は、ポケモンユナイト部門に「名古屋OJA」よりHolly選手が移籍加入したことを発表。
同チームは国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」への参加を発表しており、Holly選手は本大会終了までの移籍加入となる。
またWajiro選手がリザーブ、1LevUP選手がアシスタントコーチへ転向するという。
⚡️ZETA DIVISION - POKÉMON UNITE— ZETA DIVISION (@zetadivision) October 30, 2025
この度、名古屋OJAよりHollyが『PUACL2026』終了まで移籍加入、またWajiroがリザーブ、1LevUPがアシスタントコーチへ転向する運びとなりました。
Holly shit, that's amazing💫@noj_holly @waji_noda @MatyFas
📝https://t.co/Ngsky38umc pic.twitter.com/59LlEQrisD
以下、PUACL2026に出場するZETA DIVISIONのメンバーとなる。
【プレイヤー】
Vitoppo
iamTomato
Rom
Tomy
Holly
【リザーブ】
Wajiro
【コーチ】
Sari
【アシスタントコーチ】
1LevUP
PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。
