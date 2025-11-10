Wajiro選手がリザーブ、1LevUP選手がアシスタントコーチへ転向

ZETA DIVISIONのポケモンユナイト部門にHolly選手が移籍加入

　eスポーツチーム「ZETA DIVISON」は、ポケモンユナイト部門に「名古屋OJA」よりHolly選手が移籍加入したことを発表。

　同チームは国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」への参加を発表しており、Holly選手は本大会終了までの移籍加入となる。

　 　またWajiro選手がリザーブ、1LevUP選手がアシスタントコーチへ転向するという。

　以下、PUACL2026に出場するZETA DIVISIONのメンバーとなる。

【プレイヤー】
Vitoppo
iamTomato
Rom
Tomy
Holly

【リザーブ】
Wajiro

【コーチ】
Sari

【アシスタントコーチ】
1LevUP

　PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。

