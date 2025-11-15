国内プロゲーミングチームの古豪
DetonatioN FocusMe、ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグのロスターを発表
eスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」は、ポケモンユナイトの国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」への参加、PUACL2026のロスターを発表している。
💥NEW START💥— DetonatioN FocusMe (@team_detonation) November 6, 2025
DFM ポケモンユナイト 部門 ー 始動🔥
［ Members ］
Yakou @yakoulamperouge
Serata @serata_0227
Teacher @gaouuu_
ORE @orenonaha_nasu
Ryunun @Ryunun0814
dosei @Slickdosei
kocoa @yaLNLPoreVRf2ff
🔗https://t.co/zvLlUiKRQa#DFMWIN #DFM_UNITE #PUACL2026… pic.twitter.com/LLO5VwoATu
元REJECT所属で「ポケモンワールドチャンピオンシップス」3年連続で日本代表の実績を持つYakou選手がチームリーダー。Serata選手（元FENNEL）、Teacher選手（元QT DIG）、ORE選手（元IGZIST）、Ryunun選手（元Realize）と、プロチームで多くの経験を積んだ選手が揃った。
また、kocoa選手をユース選手として迎え、dosei選手（元IGZIST）がリザーバー兼アナリストに就任している。
以下、PUACL2026に出場するDetonatioN FocusMe ポケモンユナイト部門のメンバーとなる。
【レギュラー】
Yakou
Serata
Teacher
ORE
Ryunun
【リザーバー/アナリスト】
dosei
【ユース】
kocoa
PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
ゲームQT DIG∞、ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグのロスターを発表
ゲームZETA DIVISIONのポケモンユナイト部門にHolly選手が移籍加入
ゲーム『ポケモンユナイト』アジア王者決定戦PUACL2026、決勝の舞台は横浜BUNTAI！ 日本代表チームも誕生へ
ゲームREIGNITEのポケモンユナイト部門に6名の選手が加入 国際大会「PUACL2026」に参加
ゲームAXIZ WAVEにLucapo選手、Takubin選手、WararaRick選手が新加入 ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」ロスター発表
ゲーム「REJECT」ポケモンユナイト部門、国際大会「PUACL2026」出場を発表 世界大会の優勝経験を持つ選手も新加入
ゲームプロ選手の“ガチ”な戦いをみんなで観よう！ 「ポケモンユナイトフェスタ in 長崎 2025」11月30日に開催！
ゲーム今年も開催！ ポケモンユナイトのアジア王者が決まる！「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026 - PUACL2026」