eスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」は、ポケモンユナイトの国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」への参加、PUACL2026のロスターを発表している。

元REJECT所属で「ポケモンワールドチャンピオンシップス」3年連続で日本代表の実績を持つYakou選手がチームリーダー。Serata選手（元FENNEL）、Teacher選手（元QT DIG）、ORE選手（元IGZIST）、Ryunun選手（元Realize）と、プロチームで多くの経験を積んだ選手が揃った。

また、kocoa選手をユース選手として迎え、dosei選手（元IGZIST）がリザーバー兼アナリストに就任している。

以下、PUACL2026に出場するDetonatioN FocusMe ポケモンユナイト部門のメンバーとなる。

【レギュラー】

Yakou

Serata

Teacher

ORE

Ryunun

【リザーバー/アナリスト】

dosei

【ユース】

kocoa

PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。