2名の選手の加入とチームロスターの再編成も発表
「REJECT」ポケモンユナイト部門、国際大会「PUACL2026」出場を発表 世界大会の優勝経験を持つ選手も新加入
eスポーツチーム「REJECT」は10月30日、戦略バトルゲーム「ポケモンユナイト（Pokémon UNITE）」の国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」への出場を発表。あわせて、2名の選手の加入、ならびにチームロスターの再編成も発表した。
同チームのポケモンユナイト部門については、新たに「yumenyan」選手と「Overlord」選手が加入。両名ともに「Pokémon UNITE World Championships」の優勝経験がある。
再編成されたロスターは、メンバー間で最大10歳以上の年齢差があるほか、日本リージョン初となる海外選手を起用するなど、多様な世代と文化が融合した構成となっている。登録選手は6名だが、対戦選手や試合状況に応じて出場選手を入れ替える運営体制に挑戦するという。
以下、PUACL2026に出場するREJECT ポケモンユナイト部門のメンバーだ。
Haruto 担当：状況に応じて変動
Pavóne 担当：主にディフェンス・サポート型
Satake 担当：状況に応じて変動
Overlord 担当：状況に応じて変動 ※新規加入
piui 担当：状況に応じて変動
yumenyan 担当：主にサポート型 ※新規加入
Haruta コーチ
PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決めるといった流れだ。