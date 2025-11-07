『Pokémon UNITE（ポケモンユナイト）』のアジア王者を決める大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（略称：PUACL2026）」において、海外リーグの参加チームおよび決勝大会の開催概要、さらに日本代表チームの立ち上げに関する詳細が発表されました。

今大会は日本、東南アジア、インドの3地域でリーグ戦が実施され、さらにオフラインによる決勝「PUACL2026 FINALS」が予定されています。

東南アジアリーグには、インドネシアのEVOSやONIC RISE、フィリピンのNemesisなど8チームが参加予定。韓国のトッププロチームとして世界に名を馳せるT1の初参戦も明らかになりました。

インドリーグには、GodLike、Marcos Gaming、Reckoning Esports、S8ULなど8チームが名を連ねています。

また、PUACL2026 FINALSには今年11月にブラジルで開催される同種大会（LAIC）の上位3チームが招待されることも明記されています。

【東南アジアリーグ参加 8チーム】

・EVOS （インドネシア）

・FN eSports（韓国）

・FULL SENSE（タイ）

・MITH（タイ）

・Nemesis（フィリピン）

・ONIC RISE（インドネシア）

・T1（韓国）

・Coming Soon（残り1チームは後日発表）

【インドリーグ参加 8チーム】

・GodLike

・Marcos Gaming

・Reckoning Esports

・Revenant

・S8UL

・Team Tamilas

・True Rippers

・Welt Esports

PUACL2026 FINALSは2026年3月28〜29日

会場は横浜BUNTAIに決定！

決勝大会であるPUACL2026 FINALSの開催情報ですが、日時は2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間、会場は神奈川県横浜市中区の大型イベントホール「横浜BUNTAI」に決定しました。

およそ5000席をほこる規模の会場となり、前回に引き続き日本での開催となります。入場方法については、12月中に発表予定とされています。

そして、日本国内の動きとして、PUACL2026の日本リーグの公式ウェブサイトが開設されました（https://puacl2026.com）。

公式サイトでは、スケジュール、勝敗による最新ランキング、参加チーム（全12チーム）ロスター、出場選手のプロフィールなどが今後随時更新される予定です。

ポケモンユナイト日本代表始動！

「PUACL2026」が重要参考大会となる

さらに、今回注目すべき発表として、ポケモンユナイトにおける“日本代表チーム”の設立が正式に決定されました。

国内eスポーツ団体である一般社団法人日本eスポーツ協会（JESU）を通じて、来年の国際大会に向けて本格的な活動を展開していきます。

選考対象となる選手はポジション別にリストアップされ、PUACL2026をはじめとする公式大会や国際親善試合の実績を総合的に評価して、最終的な代表候補が2026年3月までに決定される見込みです。

具体的なスケジュールとしては、2025年12月に代表候補スタッフを発表、2026年1月に代表候補発表および国際親善試合、3月には「ASIA esports EXPO 2026」（3月21日開催）で候補選手の発表と壮行試合が予定されています。4月～7月には強化合宿・強化プログラム実施の計画も明らかになりました。

今後公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にて、詳細な情報（チーム詳細、出場選手、試合スケジュール等）を逐次公開していく予定としています。

