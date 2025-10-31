日本のプロゲーミングチーム「AXIZ WAVE」は10月31日、戦略バトルゲーム「ポケモンユナイト（Pokémon UNITE）」部門に選手・コーチが加入したことを発表。あわせて、国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」のチームロスターも発表した。

同チームのポケモンユナイト部門については、新たに「Lucapo」選手、「Takubin」選手、「WararaRick」選手、「毛利元就」コーチが加入。

以下、PUACL2026に出場するREJECT ポケモンユナイト部門のメンバーとなる。

【ロスター】

Yupono

Shiel

kabikiller

Lucapo

WararaRick

Takubin

【コーチ】

毛利元就

PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。