毛利元就コーチも加入
AXIZ WAVEにLucapo選手、Takubin選手、WararaRick選手が新加入 ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」ロスター発表
日本のプロゲーミングチーム「AXIZ WAVE」は10月31日、戦略バトルゲーム「ポケモンユナイト（Pokémon UNITE）」部門に選手・コーチが加入したことを発表。あわせて、国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」のチームロスターも発表した。
同チームのポケモンユナイト部門については、新たに「Lucapo」選手、「Takubin」選手、「WararaRick」選手、「毛利元就」コーチが加入。
【Pokémon UNITE Div. New Roster】— AXIZ (@AXIZ_gg) October 31, 2025
AXIZ WAVE Pokémon UNITE部門は、以下の選手およびコーチと共に、PUACL2026優勝、そしてアジアの頂点を目指して戦ってまいります。
■ROSTER
Yupono(@Soarin_Yupono)
Shiel(@hx1e_)
kabikiller(@kabi_nnn)
Lucapo(@po_o10xxx)
Takubin(@takubin_pu)… pic.twitter.com/hTYNmK4WpT
以下、PUACL2026に出場するREJECT ポケモンユナイト部門のメンバーとなる。
【ロスター】
Yupono
Shiel
kabikiller
Lucapo
WararaRick
Takubin
【コーチ】
毛利元就
PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。
