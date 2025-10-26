ジャパネットホールディングスは10月25日、「長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA（長崎市）」にて、「ポケモンユナイト」の交流イベント「ポケモンユナイトフェスタ in 長崎 2025」を11月30日に開催すると発表した。

本イベントは、「ポケモンユナイト」のアジア王者を決める公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026 - PUACL2026」（以下、PUACL2026）日本リーグのパブリックビューイングのほか、誰でも参加できる対戦会、ポケモングリーディング、グッズ抽選会を実施するという。入場無料なので、気軽に参加可能だ。

PUACL2026 日本リーグは、日本から12チームが参加するオンライン大会。2025年11月23日から2026年2月8日の7日間にわたってグループステージ（28ラウンドのスイスドロー形式）が開催され、上位8チームがプレイオフへと進出する。

プレイオフの上位4チームに、2026年3月下旬開催予定の「PUACL2026 FINALS」への出場権が授与されるといった形だ。なお、PUACL2026 FINALSは日本で開催されるオフライン大会となっている。各地域のトップチームが日本に集結し、2026年度の王者を決定する戦いに挑む。

「ポケモンユナイト」のアジア王者を決定する大会、PUACL2026。日本のチームがしのぎを削る様子を、長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENAで観戦してみてはいかがだろうか。

■イベント概要

開催日 ：2025年11月30日（日）

開催時間：後日発表

会場 ：HAPPINESS ARENA（長崎スタジアムシティ内）〒850-0046 長崎県長崎市幸町7番1号

主催 ：株式会社ポケモン

参加費 ：無料