半年にわたる長期リーグ、台風の目となるか

eスポーツチーム「SCARZ」は、ポケモンユナイトの国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」への参加を発表。

あわせて、PUACL2026のロスターを発表した。

以下、PUACL2026に出場するSCARZ ポケモンユナイト部門のメンバーとなる。

【ロスター】

Shigakaki

Kamenero

Kusamusi

Kapio

Charu

Okamoto

PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。