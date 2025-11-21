FENNELが主導権を渡さず勝利！ ak1選手の神プレー炸裂でREJECT撃破【PUACL2026】

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。11月30日は大会2日目の「Day2」です。

Day2の初戦（ROUND 1、MATCH 1）は、WCS2024の優勝チームであるFENNELと、海外からOverlord選手が加入などの話題もあって大注目のチームといえるREJECTとの好カード。

GAME 1では終盤、若干16歳のak1選手の操るドードリオが3連続KOなどのスーパープレーを見せ、完全に主導権を握ったFENNELが勝利。

GAME 2も、お互いのチームがピックしたポケモンがまったく同じという展開に。両チームの戦略のブレなさが表れたような一戦ですが、こちらもMa・sh1o選手のミュウなどが試合をコントロールするなどして、REJECTの攻め筋をしっかり潰したFENNELが試合をものにしました。

なおROUND 1の試合結果ですが、INSOMNIAが2-0でQT DIG∞に勝利、ENTER FORCE.36が2-0でREIGNITEに勝利、AXIZ WAVEが2-0でIGZISTに勝利、DetonationFocusMeが2-0でSCARZに勝利、ZETA DIVISONが2-0でVARRELに勝利となっています。

ちなみに、アスキーの公式YouTubeチャンネルには、FENNELに所属するMa・sh1o選手のインタビューが公開されています。

<

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。