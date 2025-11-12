ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグ、注目チームの一つであるFENNELのロスターをチェック
ポケモンユナイトの国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」への参加を発表しているeスポーツチームの一つ、FENNEL。
ポケモンの世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス2024」で優勝経験もある強豪チーム。PUACL2026に向けて、新ロスターをすでに発表済みだ。
Pokémon UNITE Div.— FENNEL (@FENNEL_official) October 1, 2025
NEW ROSTER
"From the beginning, once more."
ak1 @sadako4709
b1 @b1nyazz
Mame @mamewile22
Ma・sh1o @mashimashio3
pyi @u_x_v_
setsunai @fortune_36#FLWINpic.twitter.com/JdjPOQa9Zs
以下、PUACL2026に出場するFENNEL ポケモンユナイト部門のメンバーとなる。
【ロスター】
ak1
b1
Mame
Ma・sh1o
pyi
setsunai
PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。
