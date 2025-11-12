ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグ、注目チームの一つであるFENNELのロスターをチェック

文●モーダル小嶋　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ポケモンユナイトの国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」への参加を発表しているeスポーツチームの一つ、FENNEL。

　ポケモンの世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス2024」で優勝経験もある強豪チーム。PUACL2026に向けて、新ロスターをすでに発表済みだ。

　以下、PUACL2026に出場するFENNEL ポケモンユナイト部門のメンバーとなる。

【ロスター】
ak1
b1
Mame
Ma・sh1o
pyi
setsunai

　PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。

■関連サイト