Tamerin選手はREJECTから、Misyu選手は名古屋OJAから移籍加入
VARRELのポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグのロスターをおさらい！
eスポーツチーム「VARREL」は、ポケモンユナイトの国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」への参加、PUACL2026のロスターを発表している。
◤ Pokémon UNITE DIVISION ◢— VARREL (@_VARREL) November 6, 2025
"A Stadium of Dreams and Ambition with Pokémon Awaits! Let's GO!"
⚡Player
Tamerin @tamerin1122
Kanpi @kanpi_waaa
Misyu @NOJ_syu
YMD @Gyaooyamada
Rururu @Rururu_wakame
📝Coach/Reserve
Mai @mommomai#VLWIN#PUACL2026#ポケユナ日本リーグpic.twitter.com/TqUKCY9ly0
以下、PUACL2026に出場するVARREL ポケモンユナイト部門のメンバーとなる。
【プレイヤー】
Tamerin
Kanpi
Misyu
YMD
Rururu
【コーチ／リザーブ】
Mai
PUACL2026は、アジア各地域のeスポーツチームが参加する公式大会。日本、アジア、インドの3リーグ戦を軸にオープン大会や一部招待チームを加えて実施され、2026年3月下旬に開催されるオフライン大会「PUACL2026 FINALS」でアジア王者を決める流れとなっている。
