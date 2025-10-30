「ポケモンレジェンズ Z-A」で命がけの撮影会、流行の兆し ずっと見てられる「#ポケモンZA命がけ写真部」
ポケモンより発売中の「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）について、X（Twitter）のハッシュタグ「#ポケモンZA命がけ写真部」を付けた画像が話題となっている。
本作はシリーズ初のアクション要素があるバトルシステムを採用。ターン制ではないため、敵ポケモンは撮影中であろうと容赦なくトレーナーに襲い掛かってくる。
写真の多くはそんな「トレーナーに危機が迫った一瞬」を切り取った作風となっており、それぞれに工夫がみられておもしろい。とくに強力な個体である「オヤブン」ポケモンから攻撃を受ける瞬間がシャッターチャンスとして定番な模様。
ユーザーからは「面白すぎてずっと見てられる」「私もやりたい！」「みんな写真センスが秀逸」と大賑わい。
やり方はカンタン！ まず周囲の敵を掃除し、ターゲットに接近してアクティブに、-（マイナス）ボタンでカメラモードを起動、トレーナーの表情・ポージングを定め、フィルターをセレクト、ズームやかたむきで構図を調整、良い感じのタイミングでハイ、ポーズ！
ただしご注意を。ポケモンの攻撃をトレーナーが受ける場合、数発で「目の前がまっくらに」なってしまう。「本当に命がけで草」「あいつら、無敵じゃなかったのかよ」「ポケモンは こわい いきものです！」などの声も。
ストーリーやポケモンコレクションだけでなく、ファッションや写真撮影など幅広い遊び方が生まれている本作。ぜひ【渾身の一枚】を撮影し、投稿してみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』
ジャンル：アクションRPG
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2025年10月16日）
価格：
パッケージ版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円
ダウンロード版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円
アップグレードパス：1000円
CERO：A（全年齢対象）
※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。
©2025 Pokémon.
©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。
※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。