ポケモンより発売中の「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）について、X（Twitter）のハッシュタグ「#ポケモンZA命がけ写真部」を付けた画像が話題となっている。

本作はシリーズ初のアクション要素があるバトルシステムを採用。ターン制ではないため、敵ポケモンは撮影中であろうと容赦なくトレーナーに襲い掛かってくる。

写真の多くはそんな「トレーナーに危機が迫った一瞬」を切り取った作風となっており、それぞれに工夫がみられておもしろい。とくに強力な個体である「オヤブン」ポケモンから攻撃を受ける瞬間がシャッターチャンスとして定番な模様。

ユーザーからは「面白すぎてずっと見てられる」「私もやりたい！」「みんな写真センスが秀逸」と大賑わい。

やり方はカンタン！ まず周囲の敵を掃除し、ターゲットに接近してアクティブに、-（マイナス）ボタンでカメラモードを起動、トレーナーの表情・ポージングを定め、フィルターをセレクト、ズームやかたむきで構図を調整、良い感じのタイミングでハイ、ポーズ！

ただしご注意を。ポケモンの攻撃をトレーナーが受ける場合、数発で「目の前がまっくらに」なってしまう。「本当に命がけで草」「あいつら、無敵じゃなかったのかよ」「ポケモンは こわい いきものです！」などの声も。

ストーリーやポケモンコレクションだけでなく、ファッションや写真撮影など幅広い遊び方が生まれている本作。ぜひ【渾身の一枚】を撮影し、投稿してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。