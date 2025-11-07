いきなり来たぁ!?「ポケモンレジェンズ Z-A」EXサイドミッション「宝石のような輝きを」突如配信
ポケモンは11月6日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）において「ふしぎなおくりもの」でディアンシナイトを配信。さらにEXサイドミッション「宝石のような輝きを」を遊べるようにしたと発表した。
これは同日に公開された、有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」の2nd Trailerにて公開されたもの（本サイドミッションはM次元ラッシュを未購入でもプレイ可能）。
対象のサイドミッションをプレイするには、まず「ふしぎなおくりもの」の「インターネットで受け取る」を選び、「ディアンシナイト」を受け取ろう。その後、ハンサムハウスへ行くとイベントが発生する。
ただし、前提条件としてゲームのエンディングを迎えている必要がある点には注意。まずはストーリーを終わらせてからの話となる。
本サイドミッションをクリアすると、幻のポケモン「ディアンシー」を仲間にでき、ディアンシナイトを持たせることで「メガディアンシー」へメガシンカできる。
この発表にユーザーからは「さらっとディアンシー貰えるのすご」「いきなり来たぁ!?」「俺、ラブラブボールで捕獲するんだ」「オシャボ枯渇して草ｗ」と、早速プレイして楽しんでいる声が寄せられている。
【ゲーム情報】
タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』
ジャンル：アクションRPG
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2025年10月16日）
価格：
パッケージ版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円
ダウンロード版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円
アップグレードパス：1000円
CERO：A（全年齢対象）
※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。
©2025 Pokémon.
©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。
※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。