ポケモンは11月6日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）において「ふしぎなおくりもの」でディアンシナイトを配信。さらにEXサイドミッション「宝石のような輝きを」を遊べるようにしたと発表した。

これは同日に公開された、有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」の2nd Trailerにて公開されたもの（本サイドミッションはM次元ラッシュを未購入でもプレイ可能）。

対象のサイドミッションをプレイするには、まず「ふしぎなおくりもの」の「インターネットで受け取る」を選び、「ディアンシナイト」を受け取ろう。その後、ハンサムハウスへ行くとイベントが発生する。

ただし、前提条件としてゲームのエンディングを迎えている必要がある点には注意。まずはストーリーを終わらせてからの話となる。

本サイドミッションをクリアすると、幻のポケモン「ディアンシー」を仲間にでき、ディアンシナイトを持たせることで「メガディアンシー」へメガシンカできる。

この発表にユーザーからは「さらっとディアンシー貰えるのすご」「いきなり来たぁ!?」「俺、ラブラブボールで捕獲するんだ」「オシャボ枯渇して草ｗ」と、早速プレイして楽しんでいる声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。