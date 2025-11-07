【衝撃】「ポケモンレジェンズZ-A」に“レベル100超え”ポケモン登場！ 12月10日から新ストーリー配信
ポケモンは11月6日、発売中の「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）において、有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」の追加ストーリー・コンテンツを、12月10日より配信すると発表した。
追加ストーリーでは、いつものミアレシティのようで何かが違う「異次元ミアレ」を舞台に新たな物語が始まる。発表の中でとくに反響が大きかったのは、レベル100を超える「異次元レベル」のポケモンたち。「ポケットモンスター」シリーズではレベル100がMAXというのが通例で、今回はその常識を覆してきた形だ。
幻のポケモン・フーパと謎の少女アンシャはドーナツ作りが得意。きのみを渡すことでさまざまな効果をもたらすドーナツを作ってもらえるとのこと。
また、新たに公開されたメガシンカポケモンとしては、「メガチリーン」が話題に。ユーザーから「メガチリーンかわいい！」「デザイン考えた人天才かよ」「超好き」「最大級の感謝を贈りたい」など大絶賛。
いっぽう「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」で初登場した“600族”のポケモン・セグレイブもメガシンカの対象に。「メガセグレイブ」になると背びれの巨剣がさらに大型化し、技の威力を引き上げるという。
セグレイブ用のメガストーン（セグレイブナイト）は、ランクバトルのシーズン4報酬として手に入る予定。いまのうちに準備しておくといいだろう。
次の「M次元ラッシュ」の続報は、11月19日に公開予定。まだまだ「ポケモンレジェンズ Z-A」の冒険は休めなさそうだ。
有料追加コンテンツ『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ（メガじげんラッシュ）』の次回情報公開は11月19日（水）に決定！https://t.co/eHkX4Lz5Np#PokemonLegendsZA#メガ次元ラッシュpic.twitter.com/TLfp9pT4La— ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) November 6, 2025
【ゲーム情報】
タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』
ジャンル：アクションRPG
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2025年10月16日）
価格：
パッケージ版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円
ダウンロード版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円
アップグレードパス：1000円
CERO：A（全年齢対象）
※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。
タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」
配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日予定
価格：3000円
※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。
※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。
©2025 Pokémon.
©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。