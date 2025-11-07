ポケモンは11月6日、発売中の「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）において、有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」の追加ストーリー・コンテンツを、12月10日より配信すると発表した。

追加ストーリーでは、いつものミアレシティのようで何かが違う「異次元ミアレ」を舞台に新たな物語が始まる。発表の中でとくに反響が大きかったのは、レベル100を超える「異次元レベル」のポケモンたち。「ポケットモンスター」シリーズではレベル100がMAXというのが通例で、今回はその常識を覆してきた形だ。

幻のポケモン・フーパと謎の少女アンシャはドーナツ作りが得意。きのみを渡すことでさまざまな効果をもたらすドーナツを作ってもらえるとのこと。

また、新たに公開されたメガシンカポケモンとしては、「メガチリーン」が話題に。ユーザーから「メガチリーンかわいい！」「デザイン考えた人天才かよ」「超好き」「最大級の感謝を贈りたい」など大絶賛。

いっぽう「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」で初登場した“600族”のポケモン・セグレイブもメガシンカの対象に。「メガセグレイブ」になると背びれの巨剣がさらに大型化し、技の威力を引き上げるという。

セグレイブ用のメガストーン（セグレイブナイト）は、ランクバトルのシーズン4報酬として手に入る予定。いまのうちに準備しておくといいだろう。

次の「M次元ラッシュ」の続報は、11月19日に公開予定。まだまだ「ポケモンレジェンズ Z-A」の冒険は休めなさそうだ。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」

配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日予定

価格：3000円

※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。

※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。

