ポケモンは11月13日、Nintendo Switch 2 用スローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」の最新映像を公開した。

映像では、本作の主人公メタモンが出会うモジャンボをはじめ、さまざまな「ちょっぴりかわったすがた」のポケモンが明らかになり話題を呼んでいる。

とくに色素の薄いピカチュウこと「うすチュウ」が可愛すぎると人気爆発。「その耳…メスの没デザインだよな？」「尊すぎて死ぬ…」「守護らなきゃ…」など、たれ耳の破壊力とぼんやり光る儚さ、そして衝撃的な“お嬢様口調”によって、発売前から大きな注目を集めている。ファンアートも続々と誕生しており、なかにはもう擬人化する猛者も。

また、ゲーム内容についても新情報が多数公開。「生息地」を整えると新たなポケモンが現れて力を貸してくれたり、協力してミッションを達成したりする。メタモンが変身して海や空を渡る姿も。マップが結構広そうなことから「予言する、地方完全再現する人出てくるわこれ」という意見などがあった。

最大4人のマルチプレイにも対応していると発表があったほか、ソフトを持っていない人への「おすそわけ通信」にも対応。よりお手軽にマルチプレイを楽しめることがわかった。

すでに「神ゲー確定」「早くやりたすぎる」「戦闘要素が無さそうなのもイイね」と、ファンの心をがっちりつかんだ「ぽこ あ ポケモン」。対応プラットフォームはNintendo Switch 2で、発売日は2026年3月5日予定だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年3月5日予定

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：審査予定

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2025 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

画面は開発中のものです。