かわいすぎる～！「ぽこ あ ポケモン」色素が薄いピカチュウ“うすチュウ”が話題に 最大4人のマルチプレイ対応も判明 #ぽこポケ
ポケモンは11月13日、Nintendo Switch 2 用スローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」の最新映像を公開した。
映像では、本作の主人公メタモンが出会うモジャンボをはじめ、さまざまな「ちょっぴりかわったすがた」のポケモンが明らかになり話題を呼んでいる。
とくに色素の薄いピカチュウこと「うすチュウ」が可愛すぎると人気爆発。「その耳…メスの没デザインだよな？」「尊すぎて死ぬ…」「守護らなきゃ…」など、たれ耳の破壊力とぼんやり光る儚さ、そして衝撃的な“お嬢様口調”によって、発売前から大きな注目を集めている。ファンアートも続々と誕生しており、なかにはもう擬人化する猛者も。
また、ゲーム内容についても新情報が多数公開。「生息地」を整えると新たなポケモンが現れて力を貸してくれたり、協力してミッションを達成したりする。メタモンが変身して海や空を渡る姿も。マップが結構広そうなことから「予言する、地方完全再現する人出てくるわこれ」という意見などがあった。
最大4人のマルチプレイにも対応していると発表があったほか、ソフトを持っていない人への「おすそわけ通信」にも対応。よりお手軽にマルチプレイを楽しめることがわかった。
すでに「神ゲー確定」「早くやりたすぎる」「戦闘要素が無さそうなのもイイね」と、ファンの心をがっちりつかんだ「ぽこ あ ポケモン」。対応プラットフォームはNintendo Switch 2で、発売日は2026年3月5日予定だ。
【ゲーム情報】
タイトル：ぽこ あ ポケモン
ジャンル：スローライフ・サンドボックス
販売：ポケモン
開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年3月5日予定
価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：審査予定
※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。
※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。
・インターネット接続環境
・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。
©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
©2025 KOEI TECMO GAMES
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
画面は開発中のものです。