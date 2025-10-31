ポケモンは10月30日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）のランクバトルについて、メガストーンの入手条件緩和とバランス調整をすると発表した。シーズン2においてメガストーンがもらえるランクを、以下のように設定する。

【シーズン1】

・Ｋランクのランクアップ報酬「ゲッコウガナイト」

↓

【シーズン2】

・Ｓランクのランクアップ報酬「マフォクシナイト」

・Ｙランクのランクアップ報酬「ゲッコウガナイト」

また今後、勝負の結果によってポイントが下がることがないように、順位によって獲得できるポイントを調整することに加え、対戦ごとに受け取れる対戦報酬の一部追加・増量も合わせて発表した。

発表を受けてユーザーからは「神アプデありがとうございます！」「ポイント減らなくなるのはでかい」「次のマフォクシも頑張るぞー」と感謝の声。

いっぽうで「なぜ頑なにランク報酬にするのか」「後日いしやに追加で解決」「対戦NGの家の子どもとか、ずっと手に入らないじゃん」など、不満の声も。救済するならゲーム内のオフライン要素だけで完結させてほしいという意見は多い。

・お知らせページ

https://plza-news.pokemon-home.com/ja/page/10.html

今回の対応は、ポケモン「ゲッコウガ」をメガシンカさせるのに必要なメガストーン「ゲッコウガナイト」を入手するのが「思った以上に大変」だという意見を汲んでのものと見られる。

ランクバトルは4人で対戦し、順位や起こした行動によってポイントが蓄積、一定以上のポイントに達するとランクが1つ上がる仕組みだ。問題なのは対人戦に不慣れなトレーナーの場合、一向に勝利できず、ポイントが減少してどれだけやっても報酬がもらえない点にあった。

「コツを掴めば大丈夫、やり続ければ確実にゲッコウガナイトをもらえるよ！」そんな声もあるが、やはり不評の声が大きかったのか、今回の調整につながったようだ。

シーズン2からはKランクではなくSランクまで上げればメガストーンがもらえるので、かなり時間も短縮される。また、ゲッコウガナイトも復刻（救済）としてか、ランクを1つ上げたYランクでもらえるように。ポイント減少も見直されるそうなので、これならほぼ「参加賞」として手に入るため心理的ハードルが大きく下がる。

現在開催中のシーズン1は2025年11月5日14時59分まで開催。公式より「ランクバトルスタートアップガイド」という解説ページも公開されており、「行動による獲得ポイント」も一覧で紹介されている。勝てないという人は、一読しておくといいだろう。

※ゲーム内でも「お知らせ」から見られる

・ランクバトルスタートアップガイドはこちら

https://plza-news.pokemon-home.com/ja/page/2.html

