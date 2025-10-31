「ポケモンレジェンズ Z-A」神アプデ！メガストーンが簡単に手に入るように「ポイント減らなくなるのはでかい」
ポケモンは10月30日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）のランクバトルについて、メガストーンの入手条件緩和とバランス調整をすると発表した。シーズン2においてメガストーンがもらえるランクを、以下のように設定する。
【シーズン1】
・Ｋランクのランクアップ報酬「ゲッコウガナイト」
↓
【シーズン2】
・Ｓランクのランクアップ報酬「マフォクシナイト」
・Ｙランクのランクアップ報酬「ゲッコウガナイト」
また今後、勝負の結果によってポイントが下がることがないように、順位によって獲得できるポイントを調整することに加え、対戦ごとに受け取れる対戦報酬の一部追加・増量も合わせて発表した。
発表を受けてユーザーからは「神アプデありがとうございます！」「ポイント減らなくなるのはでかい」「次のマフォクシも頑張るぞー」と感謝の声。
いっぽうで「なぜ頑なにランク報酬にするのか」「後日いしやに追加で解決」「対戦NGの家の子どもとか、ずっと手に入らないじゃん」など、不満の声も。救済するならゲーム内のオフライン要素だけで完結させてほしいという意見は多い。
・お知らせページ
https://plza-news.pokemon-home.com/ja/page/10.html
今回の対応は、ポケモン「ゲッコウガ」をメガシンカさせるのに必要なメガストーン「ゲッコウガナイト」を入手するのが「思った以上に大変」だという意見を汲んでのものと見られる。
ランクバトルは4人で対戦し、順位や起こした行動によってポイントが蓄積、一定以上のポイントに達するとランクが1つ上がる仕組みだ。問題なのは対人戦に不慣れなトレーナーの場合、一向に勝利できず、ポイントが減少してどれだけやっても報酬がもらえない点にあった。
「コツを掴めば大丈夫、やり続ければ確実にゲッコウガナイトをもらえるよ！」そんな声もあるが、やはり不評の声が大きかったのか、今回の調整につながったようだ。
シーズン2からはKランクではなくSランクまで上げればメガストーンがもらえるので、かなり時間も短縮される。また、ゲッコウガナイトも復刻（救済）としてか、ランクを1つ上げたYランクでもらえるように。ポイント減少も見直されるそうなので、これならほぼ「参加賞」として手に入るため心理的ハードルが大きく下がる。
現在開催中のシーズン1は2025年11月5日14時59分まで開催。公式より「ランクバトルスタートアップガイド」という解説ページも公開されており、「行動による獲得ポイント」も一覧で紹介されている。勝てないという人は、一読しておくといいだろう。
※ゲーム内でも「お知らせ」から見られる
・ランクバトルスタートアップガイドはこちら
https://plza-news.pokemon-home.com/ja/page/2.html
【ゲーム情報】
タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』
ジャンル：アクションRPG
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2025年10月16日）
価格：
パッケージ版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円
ダウンロード版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円
アップグレードパス：1000円
CERO：A（全年齢対象）
※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。
©2025 Pokémon.
©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。
※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。