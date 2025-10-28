ポケモンより発売中の「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）にて、とある特別なポケモンが注目を浴びている。

それは、ミアレ美術館のサイドミッション「美術館のコフーライ」をクリアするともらえる「コフーライ」だ。序盤から発生するミッションで、すでにクリア済みという人も多いはず。

ここで仲間にできるコフーライ、レベルを上げると蝶のような「ビビヨン」に進化するのだが、見た目が通常のものと異なっているのが特徴。通常は「はなぞののもよう」となる赤系統の色になるところ、なんと「マリンのもよう」という青系統の色に進化するのだ。

最初のワイルドゾーンで進化前の「コフキムキ」を捕獲できることから、ミッションでもらったコフーライは気にも留めず、ボックスにお蔵入りしている人も多いだろう。

実際この情報が出回り「慌ててボックス確認した」「逃がしてないかドキドキ」「無事にマリンの模様に進化できた、良かった！」と救われた人は多い模様。

「捕まえすぎてどのコフーライかわからん」との声もあった。確かに進化前の見た目は同じなので、片っ端から進化させるのも手間が過ぎる。そんなときは「つよさをみる」のトレーナーメモを確認しよう。

どうも過去作で実装された際、海外で捕まえるとこの模様のビビヨンに進化する仕様だったとのこと。ゲーム内でほかに入手する手段はなさそうなので、大事にすることをおススメする。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。