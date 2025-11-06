ポケモンは11月6日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）において更新データ（Ver.1.0.2）を配信。ある条件下で捕獲に必ず失敗する不具合や、一部のサイドミッションが進行不能になる不具合などを修正している。

【修正された不具合】

●最初の暴走メガシンカ戦より前に、ボックスに空きがなくなってから一度もボックス画面を開いていない場合、ポケモンの捕獲に必ず失敗する。また、その状態でポケモンを入手できるサイドミッションを進行すると、入手できずに完了してしまう。



●一部のサイドミッションにて、技を当てる対象に技を当てたタイミングと同時に昼と夜が切り替わると、以降は技を当てることができなくなり、該当のサイドミッションが進行不能になる。



●トレーナー戦において、相手トレーナーがポケモンの交代を行った際、プレイヤーが同時にメガシンカをすると、相手トレーナーがポケモンを繰り出さずに進行不能になる。

また、ランクバトルのバランス調整も同時に行われ、勝負の結果によってポイントが下がることがないように、順位によって獲得できるポイントの調整を実施。対戦ごとに受け取れる対戦報酬も一部追加・増量しているという。これにより、最下位であっても失うものがなくなったので、実質“やり得”な遊びになったと言えるだろう。

本日11月6日15時からは、ランクマッチのシーズン2も開催。Sランク到達で通常のプレイでは入手できない「マフォクシナイト」を、Ｙランクのランクアップ報酬として「ゲッコウガナイト」を獲得できる。

シーズン2の期間は11月26日14時59分までとなる。バランス調整されたランクバトルを、ぜひ遊んでみては。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。