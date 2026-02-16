ポケモンが2026年3月5日に発売するNintendo Switch 2 用ソフト『ぽこ あ ポケモン』。本作はポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームスの3社が合同で企画開発を行う、「スローライフ・サンドボックス」ゲームだ。

本作を日本最速で遊べる体験会に参加してきた。体験会ではゲームを開始してすぐの部分と「通信であそぶ」を試遊できたので、そこでわかった「本作がどんなゲームなのか」を共有していきたい。

●どんなゲームか基本を紹介

ゲームを開始すると、眠っているメタモンを起こすところからスタート。目覚めるとキャラメイクが始まり、ニンゲンのすがたにへんしんした際の姿を自由にカスタマイズできる。

モジャンボはかせに導かれ、洞窟から外へ出るとそこは荒れ果てた荒野。壊れたポケモンセンターらしき建物も見え、「一体ここでなにが起こったんだ……」という想像に胸がいっぱいになった。

メタモンはほかのポケモンのわざを覚えることで、できることが増えていく。ゼニガメと出会えば「みずでっぽう」で枯木や枯葉を潤す手段を得られるし、エビワラーに出会えば「いわくだき」で壁や地面を破壊できるようになる。

ちなみにわざを覚えるときは「進化時の曲」が流れはじめ、DNAに刻まれたワクワクが呼び覚まされるのを感じた。

さまざまなものを決まった数だけくっつけて並べるとできあがる「生息地」作りがゲームの基本。緑の草を4つ並べると「緑の草むら」になり、ヒトカゲなどが現れるようになる。生息地を「すみか」（そのポケモン固有のベッドや家のような扱い）とするため、別のポケモンを呼ぶ場合は別の生息地を作る必要がある模様。

なお、一度作ったものは「生息地ずかん」に登録されるので、組み合わせを忘れてもすぐ確認可能だ。

なお、わざを使うとPPを消費している描写も確認。PPは画面右下にゲージで表示されており、わざを使うたびに少しずつ減少、きのみを食べると回復できた。

さまざまな生息地を作り、たくさんのポケモンと出会い、できることを増やして“少しずつ”周囲の探索を進めていく。『ぽこ あ ポケモン』は“冒険”より“発見”を楽しむゲームだと感じた。

●お題を達成するためあっちへ行ったりこっちへ行ったり

「通信で遊ぶ」機能では、最大4人のマルチプレイが可能。今回は周囲にいるメディア3名と組んで遊ばせてもらった。

今回遊べたのは、ゲームのストーリー進行に紐づかない「まっさらな街」。他の人を誘って一緒に遊べる島で、大目標としては「ポケモンセンターのたてなおし」というお題が与えられた。

壊れたポケモンセンターを調べ、お題達成のために散らばるプレイヤーたち。筆者は周囲が苦戦していた「けんちく」が得意のワンリキーと出会うことに成功し、ポケモンセンターをたてなおすトリガーを引く栄誉をいただいた。ちょっとうれしかった。

お題のほか、「まっさらな街」では複数の生息地を作るミッションが用意されていた。釣り竿とイスを並べれば生息地「海釣り」ができ、コイキングと出会えることも。

また、「クラフト台」を使えば素材を消費して別のブロックやアイテムを作成できる。クラフト要素があるのは、こういったゲームが好きな人には朗報だろう。

個人的に面白かったのは、ブロックやアイテムを配置する方法だ。PVなどで映像を見ればわかるように、メタモンはニンゲンにへんしんしつつも腕は触手のように細い。アイテムをその腕で持ち上げるのではなく、口の中に「たくわえる」ことで運び、「はきだす」で配置するという方法をとっていた。

時間さえ許せば周囲をもっと探索し、地面や天空のブロック配置限界なども調べてみたかったが、あえなく体験会はタイムアップ。開発が用意してくれた「発展した街」とやらも見ることができず、「もっと遊びたい！」という気持ちのまま終了時間を迎えた。

体験会で遊んだ限りでは本作にバトル要素はなく、さまざまなポケモンと出会って荒れ果てた土地を発展させていくのがメインの目的と思われる。メタモンはポケモンなので、ほかのポケモンの言葉もわかるのは嬉しいポイント。

そういう意味では本作は文字通り「スローライフ・サンドボックス」であり、多くのポケモントレーナーが求めた理想郷の1つとも言えるのかもしれない。全種類のポケモンが集う街づくり、目指せポケモンシティビルダー！

『ぽこ あ ポケモン』はNintendo Switch 2 専用ソフトとして、3月5日に発売予定。1人でも友だちとでも楽しめるゲーム性になっているので、お楽しみに！

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年3月5日予定

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※画面は開発中のものです。実際の商品内容や仕様は変更される可能性がございます。

※実際のゲームとは異なる設定が含まれています。