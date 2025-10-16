「ポケモンレジェンズ Z-A」禁断の選択肢にドキドキ いにしえの“アレ”を思い出した

ポケモンは10月16日、「ポケットモンスター」シリーズ最新作「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）を発売した。初代Nintendo Switch版と、Nintendo Switch 2版の2種類を展開し、Switch 2版ではグラフィック描写がより綺麗になる。

発売前からSNSでは「ミアレシティに行ってきます、探さないでください」「しばらく音信不通になります」「0時過ぎたら高熱で寝込む予定」など、話題作あるあるの「ゲームに没頭宣言」が盛り上がっていた。

ここでは最序盤で筆者が遭遇した「禁断の選択肢」について紹介。ネタバレが含まれるので、気になる人はご注意願いたい。

●最初の御三家だれ選ぶ？……そ、それはいかん考え直しなさい！

「ポケットモンスター」お馴染みの展開として、ゲームスタート直後に選ぶことになる「ほのお、みず、くさ」タイプ3種類の相棒ポケモン、通称「御三家」。本作では「ポカブ、ワニノコ、チコリータ」から選べる。

基本的に御三家はあとから手に入らないことが多いので、非常に悩みどころとなる。しかし、本作の場合はここで1つ小ネタが仕込まれていた。

最初の対戦相手のポケモン、ヤンチャムを選んだらどうなる？

御三家を選択する際に本作では動けるため、ほかの人にも話しかけられた。その際、対戦相手が連れているヤンチャムに話しかけると「えっ ヤンチャムがいいの？人のポケモンなんだけど……」と言われつつも、選択が可能。

ここで思い切ってヤンチャムがいいと選択すると、最初の相棒がヤンチャムに決定！……するわけもなく、「ずうずうしいね！」と怒られるはめに。そりゃそうですよね、スイマセン。

あくまで小ネタだが、筆者は古の禁断の選択肢として「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」にあった結婚相手を選ぶシーンを思い出した。ビアンカかフローラか（リメイク版では＋デボラか）を迫られる中、動ける主人公はまっすぐフローラの父親であるルドマンの元へ。すると「なんと、この私が好きと申すか!?そ、それはいかん。もう1度考えてみなさい」と怒られるネタがあったのだ。

こういう、高い自由度のなかにクスッとできる遊び心があるのはゲーマーとして楽しい。ほかにもこういうのが仕込まれていないか、探してみたくなった。

●バイバイ、ミアレシティ……

序盤で見つけられた小ネタはもう1個。ミアレシティに旅行者としてやってきて、あれよあれよとポケモントレーナーになってしまった主人公。ふと、最初の駅に向かってみると謎の選択肢が出現した。

冒険はまだ始まったばかりなのにとんでもない！と、思いつつ好奇心が抑えきれない……。え、まさか本当にバイバイしちゃう？

本作はオートセーブ仕様。もし本当にバイバイすることになったらここまでのデータ全消去もありうる……。そんな悲壮な覚悟を決めて「ミアレにバイバイする」を選択。するとどうなったかというと……。

画像で載せられるのはここまで。ただ一つ言えるのは「取り返しのつかないこと」にはならなかったので安心してほしい。かつて同じような選択肢で別ルートが始まった別ゲームタイトルを思い出したが、そうはならなかった。

選ぶのにドキドキが止まらない禁断の選択肢イベント。ほかにも用意されているかもしれないので、見つけたら心の準備をして選んでみるのも面白いかもしれない。

