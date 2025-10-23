バンダイナムコエンターテインメントは10月23日、Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）用ソフト「ワンス・アポン・ア・塊魂」を10月23日に発売した。

※Steam版は10月24日発売

本作は、家庭用ゲームの新作としてはじつに14年ぶりとなる「塊魂」シリーズ最新作。「塊」をゴロゴロころがしていろいろなものをくっつけ、塊を大きくして星にするゲームだ。

今回は恐竜はびこる太古の時代から氷河期、古代ギリシャ、現代といったさまざまな時代へタイムトラベルするのが特徴。とある事情で壊れた星々の輝きを取り戻し、失われた星空をよみがえらせることが目的となる。

キャラカスタム機能「メイツカスタマイズ」を新搭載。カラーやフェイスパーツを変更すれば、オリジナルのメイツを作れる。

さまざまなアーティストが参加した完全新規の「素敵ソング」を収録。「塊魂」らしい楽曲と一緒にプレイし、心地よい転がし体験を楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル：ワンス・アポン・ア・塊魂

ジャンル：ロマンチックアクション

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：

発売日：発売中（2025年10月23日）

価格：Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

プレイ人数：1人（オンライン1～4人）

CERO：A（全年齢対象）

