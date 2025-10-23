このページの本文へ

BYD、軽EVを日本初公開へ　ジャパンモビリティショー2025で参考出品

2025年10月23日 13時20分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

Xより

　中国の自動車メーカーBYDの日本法人、BYD JAPANが10月22日、「Japan Mobility Show 2025」で同社初となる軽EV（軽自動車規格の電気自動車）を参考出品すると発表した。公式Xへの投稿では「#JMS2025まであと7日。BYDが“軽EV”を初公開。どんな一台になるのか、ぜひご期待ください」と予告しており、詳細はまだ明かされていない。

　BYDはすでに日本市場で「ATTO 3」「DOLPHIN」「SEAL」などのEVを展開しているが、軽自動車サイズのモデルを発表するのは初めてとなる。軽EV市場では、日産サクラや三菱eKクロスEV、ホンダN-VAN e:など国産メーカーの競争が激化しており、BYDの参入は国内市場に新たな動きをもたらす可能性がある。

　Japan Mobility Show 2025は10月29日に開幕予定で、BYDがどのような軽EVを提示するかが注目される。

 

