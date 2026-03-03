バンダイナムコエンターテインメントは3月3日、Amazonにて最大79％オフで同社のSTEAMキーコードを購入できるセールを開催。セール期間は、2026年3月9日まで。

以下では対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは以下のリンクを確認してほしい。

■セール会場

https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A3B417-B33B-47A9-A5D3-EB510E1434FC?channel=info

■ピックアップタイトル

『ミスタードリラーアンコール』 79％オフ！

通常価格：3520円 ⇒ セール価格：739円

25％オフ！

75％オフ！

79％オフ！

79％オフ！

79％オフ！

75％オフ！

『ワンス・アポン・ア・塊魂』通常価格：5940円 ⇒ セール価格：4455円『風のクロノア 1&2アンコール』通常価格：5478円 ⇒ セール価格：1370円『GOD EATER 3』通常価格：9020円 ⇒ セール価格：1894円『.hack//G.U. Last Recode』通常価格：8360円 ⇒ セール価格：1756円『ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN』通常価格：8360円 ⇒ セール価格：1756円『鉄拳7』通常価格：4400円 ⇒ セール価格：1100円

▼すべてのセールラインナップはこちら！

https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A3B417-B33B-47A9-A5D3-EB510E1434FC?channel=info