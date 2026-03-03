『ワンス・アポン・ア・塊魂』や『.hack//G.U. Last Recode』などもラインアップ！
『ミスタードリラーアンコール』が79％オフで739円！AmazonでバンダイナムコのSTEAMキーコードがお買い得なセールを開催
バンダイナムコエンターテインメントは3月3日、Amazonにて最大79％オフで同社のSTEAMキーコードを購入できるセールを開催。セール期間は、2026年3月9日まで。
以下では対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは以下のリンクを確認してほしい。
■セール会場
https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A3B417-B33B-47A9-A5D3-EB510E1434FC?channel=info
■ピックアップタイトル
『ミスタードリラーアンコール』79％オフ！
通常価格：3520円 ⇒ セール価格：739円
『ワンス・アポン・ア・塊魂』25％オフ！
通常価格：5940円 ⇒ セール価格：4455円
『風のクロノア 1&2アンコール』75％オフ！
通常価格：5478円 ⇒ セール価格：1370円
『GOD EATER 3』79％オフ！
通常価格：9020円 ⇒ セール価格：1894円
『.hack//G.U. Last Recode』79％オフ！
通常価格：8360円 ⇒ セール価格：1756円
『ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN』79％オフ！
通常価格：8360円 ⇒ セール価格：1756円
『鉄拳7』75％オフ！
通常価格：4400円 ⇒ セール価格：1100円
▼すべてのセールラインナップはこちら！
『ワンス・アポン・ア・塊魂』
Once Upon A KATAMARI™＆ ©Bandai Namco Entertainment Inc.
『GOD EATER 3』
GOD EATER™3 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
『ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN』
ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
『ミスタードリラーアンコール』
©Bandai Namco Entertainment Inc.
©2026 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。
※各商品は、ご購入のタイミングにおける在庫状況によって購入ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。