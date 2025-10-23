にじさんじ葛葉、ロクフリゲームフェスタ参加を辞退

Xより

VTuberグループ「にじさんじ」を運営するANYCOLORが10月23日、公式Xで人気ライバー葛葉の「#ロクフリゲームフェスタ Apex Legends」への参加辞退を発表した。

もともとオンラインでの参加が予定されていたが、スケジュールの都合で辞退が決まっていたが、社内での情報共有ミスにより、10月22日の生配信で「参加確定」と誤って告知してしまったことが判明した。

ANYCOLORは「社内連携の不備により混乱を招いた」と謝罪し、ファンや関係者に向けて「深くお詫び申し上げます」とコメント。今後の参加メンバーについては改めて発表するとしている。

ファンからは「忙しいから仕方ない」「ゆっくり休んで」といった反応が寄せられている。

※見出し変更：掲載時、誤解を招く見出しだったため、見出しを変更しました。（2025年10月23日13時54分）