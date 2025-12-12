バンダイナムコエンターテインメントは12月12日、シリーズ最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」の全世界累計出荷本数が、シリーズ最速で100万本を突破したと発表。

本作は人間世界とデジモンが住む異世界「デジタルワールド・イリアス」2つの世界を行き来し、デジモンを仲間にして冒険する育成RPG。「過去と未来」「人間世界と異世界」 そして「人間とデジモン」という相反する2つの要素が複雑に絡み合い、そこから生まれる絆や葛藤を描く。

発売当初、あまりの人気にパッケージ版が品薄となり、店舗で売り切れが発生して増産する事態になっていた。

公式Xでは「デジモン召喚キャンペーン」と称し、ハイパフォーマンスPCブランド「ガレリア」とコラボレーションしたオリジナルゲーミングPCが抽選で1名に当たるキャンペーンを開催中。応募期間は12月19日までなので、お見逃しなく。

また、本日よりSteamにて20％オフの初セールを実施。先日よりPS Storeではデラックスエディションの10％オフセールが開催中だが、早くも割引率を更新してきた形だ。この機会に「デジモンストーリー」の最新作に触れてみてはいかがだろうか。

なお、Steamのセールでは「ワンス・アポン・ア・塊魂」が25％オフ、「スーパーロボット大戦Y」がMAX33％オフの初セールをそれぞれ実施。そのほかにも本日新作が発表された「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN」が驚異の92％オフ、「II」が1月30日に発売する「CODE VEIN」が85％オフなど、お買い得なラインアップとなっているので、あわせてチェックしてほしい。セール期間は12月19日までだ。

・バンダイナムコエンターテインメント STEAM Publisher Sale

https://store.steampowered.com/publisher/BANDAINAMCO/sale/BandaiNamcoPublisherSale2025

【ゲーム情報】

タイトル：デジモンストーリー タイムストレンジャー

ジャンル：育成RPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年10月2日）

価格：

通常版：8910円（パッケージ／ダウンロード）

限定版：1万6280円（パッケージ）

フィギュア付き限定版：2万8380円（パッケージ）

超特装版：4万5650円（パッケージ）

デラックスエディション：1万1000円（ダウンロード）

アルティメットエディション：1万4300円（ダウンロード）

CERO：C（15歳以上対象）

©本郷あきよし・東映アニメーション ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. “プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。